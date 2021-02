Bill Gates ospite a “Che tempo che fa”. Tutti gli ospiti internazionali di Fabio Fazio

19 Febbraio 2021 | 13:01 di Giulio Pasqui

Domenica 21 gebbraio Bill Gates, il fondatore di Microsoft, sarà ospite di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” (dove era già stato nel 2004). Per il salotto domenicale di Rai3 si tratta dell'ennesimo colpo internazionale messo a segno in una stagione particolarmente brillante. Riavvolgendo il nastro, lunga è la lista di star e personalità di primo calibro che si sono sottoposti - spesso a distanza, complice la pandemia - alle domande di Fazio.

Il 7 febbraio è arrivato l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, in collegamento dagli States (gratuitamente!) per promuovere il suo ultimo libro: era la sua prima volta alla tv italiana e il programma ha beneficiato della sua presenza realizzando il record di share della stagione.

Prima di lui, erano arrivati tanti altri big di Hollywood. Il 20 dicembre George Clooney, il 22 novembre Gleen Close e Ron Howard, il 18 ottobre Jane Fonda, l'11 ottobre Whoopi Goldberg. Spazio anche al mondo della letteratura con Dan Brown (l'11 novembre) e Ken Follet (il 4 ottobre). E in un anno come quello scandito dalla pandemia, a "Che tempo che fa" sono stati accolti anche il Premio Nobel per la medicina Michael Houghton (il 22 novembre) e il medico Anthony Fauci, membro della task force anti-Covid della Casa Bianca (22 settembre). Senza dimenticare l'attivista Greta Thunberg, il 18 ottobre.

«Sono quelle serate in cui capitano cose straordinarie per chi fa il nostro mestiere», ha ripetuto spesso il padrone di casa, Fazio. Il suo è l'unico salotto della tv italiana dove si vedono personaggi di questo calibro.