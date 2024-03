“Boss in incognito”, Max Giusti ci racconta le novità

Dal 4 marzo torna su Rai2 con tre nuove puntate Antonella Silvestri







Dal 4 marzo torna su Rai2 con tre nuove puntate "Boss in incognito". Il docureality ritroverà Max Giusti e nuovi datori di lavoro operare fianco a fianco con i propri dipendenti, celando la vera identità dietro travestimenti sorprendenti.

Max, quali panni indosserà questa volta e per diventare chi?

«Oltre alla trasformazione fisica, ho sfruttato la mia abilità nel parlare i dialetti: marchigiano e napoletano. Siamo stati in un’azienda che rappresenta la pizza in Italia e nel mondo, in un’altra leader nella raccolta e trasformazione dei tartufi e, per finire, in una specializzata nella produzione di jeans».

Dopo tante edizioni, il rischio di essere scoperti è alto. Cosa fate per rendere credibile l’esperienza?

«La vera fortuna è che in alcuni casi l’amministratore delegato non frequenta spesso i reparti produttivi, quindi non è un volto conosciuto dai dipendenti. Per quel che mi riguarda, invece, con tutta la squadra cerchiamo di individuare operai che non guardano molto la televisione e che perciò non mi riconoscono facilmente».

Se i dipendenti scoprono “il gioco”, come vi comportate?

«La parola chiave del nostro programma è autenticità. Se il capo viene scoperto, noi lo raccontiamo e mostriamo. Qualche volta capita che i dipendenti se ne accorgano e facciano finta di niente. E può accadere che il boss dica loro: “Ma come, tu avevi capito che ero il tuo capo e hai fatto finta di niente prendendomi in giro per due giorni?!”».

Lei si è trasformato in Cannavacciuolo, Matarrese, De Gregori, Kabir Bedi...

«E ricorderei anche quando mi sono vestito da Cristiano Malgioglio!»

Il programma che le ha consentito di dare una svolta alla sua carriera?

«"Quelli che il calcio" condotto da Simona Ventura mi ha dato la chiave della comicità, così come anche le altre due edizioni presentate da Nicola Savino. È stato un periodo meraviglioso. Anzi, a pensarci bene, sono quasi dieci anni che non mi travesto più… Ho voglia di fare di nuovo dei personaggi (ride). L’altra importante svolta è avvenuta con "Affari tuoi". E sono molto legato a "Guess my age" e a "Boom!"».

Tornando al programma, lei che rapporto ha con il ruolo del capo?

«Sono molto protettivo con le persone che lavorano con me. Però non mi sento un boss e non mi trovo bene in questo ruolo. Ma le responsabilità me le prendo tutte».

Sappiamo che il suo primo boss è stato suo padre, che voleva che lei prendesse il suo posto nel negozio di ferramenta…

«E per lui questa fu una grande delusione. Ma ora è molto orgoglioso di me. L’altro giorno papà, che ha ottant’anni, mi ha accompagnato in aeroporto con il suo furgoncino, quello dove ci sono tutti i suoi attrezzi, e mi è venuto a riprendere in serata. Nemmeno un taxi è così bello e comodo. E poi vogliamo mettere la fortuna che ho di avere un padre che mi tratta ancora come un dodicenne? (ride)».

In una vecchia intervista ci aveva rivelato che nella sua famiglia il vero boss era sua moglie, Benedetta Bellini. È cambiato qualcosa?

«Assolutamente no (ride). Mia moglie è sempre la stessa, così come lo sono anche io. La verità è che lei, oltre ad avere due bambini in casa, Matteo di 13 anni e Caterina di 11, deve occuparsi anche del terzo figlio, che sono io!».