“Bruno Barbieri 4 hotel”, ecco a voi gli alberghi di domani

Torna il programma che ha trasformato “topper” e “runner” in tormentoni televisivi. Dall’8 settembre su Now arriva la nuova stagione di “Bruno Barbieri 4 Hotel” (in contemporanea con Sky Uno).

Negli otto episodi si parte con due tappe speciali in Sardegna. Poi si va a Genova, al lago di Bolsena (VT), alla Riviera del Brenta (VE), a Valdobbiadene (TV), in Trentino e a Napoli. «Quando abbiamo iniziato questo programma ci siamo posti come obiettivo quello di rinnovare gli alberghi italiani» ci racconta Barbieri, che aggiunge: «Siamo a buon punto, specialmente grazie ai giovani che hanno tanta voglia di mettersi in discussione».

Dopo il boom dei bed&breakfast, i turisti sembrano tornare all’hotel tradizionale: vogliamo sentirci più coccolati? «Oggi preferiamo investire per avere un’esperienza più piacevole» commenta Barbieri. «Come sarà l’hotel del futuro? Avrà poche camere, grande cura verso la sostenibilità ambientale, personale preparato e tanta personalità per renderlo diverso dagli altri».