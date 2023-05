“Bruno Barbieri 4 Hotel”: la nuova stagione

Con una prima puntata a Marrakech, riparte il programma di sfida tra albergatori condotto dallo chef stellato Redazione Sorrisi







Riparte la sfida tra albergatori con la nuova stagione di "Bruno Barbieri 4 Hotel", al via dal 18 maggio ogni giovedì in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su Now.

Lo Chef stellato torna protagonista della gara che mette alla prova vari hotel di diverse fasce di prezzo o categoria che si contenderanno il titolo puntando sul proprio fascino e le proprie peculiarità. Si testa lo stile nell’accoglienza e il modo di fare hôtellerie in cui gli albergatori italiani sono chiamati a primeggiare per poter presentare al meglio il proprio territorio e farsi portavoce di una delle destinazioni più ambite dai turisti di tutto il pianeta. Capacità che spesso sono state esportate all’estero, con albergatori italiani che sono andati a lavorare in giro per il mondo oppure gestori stranieri che hanno attinto alle abitudini del Belpaese per fornire ai turisti un’accoglienza indimenticabile.

Proprio a loro, Bruno Barbieri dedica due tappe speciali del suo viaggio di quest’anno, che per la prima volta oltrepassa i confini italiani arrivando a Marrakech, punto di partenza della sua rotta, e a Malta. Sarà un giro sensazionale e sorprendente, la scoperta di come lo stile italiano si sia mischiato alle tradizioni locali, che tra l'altro sono mete molto amate proprio dai turisti nostrani. Non manca naturalmente l'Italia, che Barbieri gira da Nord a Sud, spostandosi da Firenze fino alle strutture pet-friendly dell’Emilia-Romagna, da Trieste all’Umbria, da Milano alla Carnia, alla ricerca delle nuove idee del settore e di nuove forme di ospitalità.

Il meccanismo della gara

Guidati dall’esigente e severo esperto Bruno Barbieri, i concorrenti, colleghi e avversari allo stesso tempo, trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check-in, per ciascun hotel lo Chef sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro dando un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Voterà anche Barbieri che, con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Anche in queste puntate, in Italia e all’estero, Barbieri tornerà a valorizzare le scelte ecosostenibili compiute dagli albergatori: laddove trovasse una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, potrebbe apporre il suo inconfondibile “sigillo green”.

La prima puntata e i suoi protagonisti

Nel corso del primo episodio, l’esperto di hôtellerie volerà a Marrakech: da sempre centro culturale, religioso e commerciale del Magreb, è una città piena di colori, profumi e spezie. Negli ultimi anni sono migliaia i turisti che l’hanno visitata, ormai è una delle mete più ambite dai viaggiatori di tutto il mondo. Che spesso, per vivere appieno l’atmosfera locale, per trascorrere la notte scelgono antiche abitazioni marocchine, i riad: un tempo luoghi nascosti e inaccessibili nel cuore della Medina, oggi i riad sono stati trasformati in vere e proprie oasi dell’ospitalità, ricchi di meravigliosi giardini interni, fontane, piscine, hammam e terrazze sulla città.

Protagonisti dell’episodio ci sono 4 albergatori italiani che a Marrakech hanno dato una svolta alle proprie vite e trasformato 4 stupendi riad in meravigliosi hotel “da mille e una notte”: