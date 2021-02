Bruno Barbieri e “4 Hotel”, la terza stagione in chiaro su Tv8

In attesa di tornare presto a viaggiare, arriva in chiaro da domenica 21 febbraio il programma che vede quattro albergatori sfidarsi per far conquistare alla loro struttura il titolo di migliore hotel della zona

19 Febbraio 2021 | 8:58 di Simona De Gregorio

Quattro albergatori si sfidano per far conquistare alla loro struttura il titolo di migliore hotel della zona. E se ciascuno può esprimere il proprio voto, l’ultima parola spetta a Bruno Barbieri. In attesa di tornare presto a viaggiare, intanto “viaggiamo” in tv con la terza stagione di "4 Hotel", che arriva in chiaro su Tv8 da domenica 21 febbraio.

Bruno, quali comodità dovrebbe offrire un buon hotel?

«Sono tanti i particolari che fanno la differenza: la presenza degli accessori nel bagno, la varietà nel frigo bar in camera e l’uso del topper sul materasso, che dà una piacevole sensazione di morbidezza e accoglienza».

E per la colazione?

«Mi aspetto che il 75 % delle proposte rispetti la realtà gastronomica della zona. Ben venga la colazione internazionale, ma offrire le ostriche in una località di montagna è privo di senso».

A cosa bisogna stare attenti quando si sceglie un albergo on line?

«Io usufruisco spesso di Internet, ma non mi fido mai delle strutture che pubblicano foto generiche e solo di particolari, magari un divano o un vaso. La galleria fotografica deve mostrarmi le immagini della hall, delle stanze, della vista che si gode dalle camere. E leggo sempre le recensioni di uno stesso hotel pubblicate su siti diversi».

In "4 Hotel" è meno severo rispetto a "MasterChef".

«Qui sono la parte buona rispetto alla competizione tra i concorrenti. Cerco di mettere in crisi gli albergatori perché comprendano gli errori e migliorino i servizi. A "MasterChef" si parla di cucina, di cibo. E il mio compito è far emergere il talento superando i propri limiti».