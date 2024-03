Bruno Vespa svela i segreti di “Porta a porta” e di “Cinque minuti”

Nello stesso studio del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma, lo studio 5, il giornalista registra i due programmi Tiziana Lupi







Era il 22 gennaio 1996 e su Rai1, in seconda serata, andava in onda la prima puntata di “Porta a porta”. A condurla c’era Bruno Vespa che oggi, a quasi trent’anni da quel debutto, parla comprensibilmente (e orgogliosamente) di una scommessa vinta: «Quando abbiamo iniziato, in quella fascia oraria c’era solo il “Maurizio Costanzo Show”. Al progetto di “Porta a porta” non credeva nessuno, nemmeno l’allora direttore di rete Brando Giordani».

Il perché è presto detto, e Vespa ce lo spiega durante la visita esclusiva di Sorrisi dietro le quinte del programma. Anzi, dei programmi perché nello stesso studio del Centro di produzione Rai di via Teulada a Roma, lo studio 5, il giornalista registra anche il suo “Cinque minuti”, che va in onda subito dopo il Tg1 delle 20.

Vespa riprende: «Nel 1996 “Porta a porta” era un’idea innovativa. La politica in tv allora era sanguinosa: su Rai3 c’era “Samarcanda” di Michele Santoro, era morta la Prima Repubblica e c’era Silvio Berlusconi che veniva osteggiato in tutti i modi. Nessuno veramente pensava che si potesse fare una politica perbene su Rai1».

Nel giro di poco tempo, invece, quell’idea innovativa divenne un successo e “Porta a porta” si meritò l’appellativo di “Terza Camera del parlamento”: «Ancora oggi conserva la sua credibilità. È un luogo nel quale tutti possono parlare. Non si grida e non ci sono tranelli» assicura Vespa.

In questi anni nel suo “salotto buono” sono passati praticamente tutti i rappresentanti della politica (e non solo), eppure qualche ospite ancora riesce a sorprenderlo: «Succede con qualcuno che, magari, avevo sottovalutato. Per fortuna prevalgono le belle sorprese». Tra queste, ultimamente, ci sono quelle di “Cinque minuti”: «Capita che personaggi politici piuttosto ostici, che solitamente hanno bisogno di tempo per parlare, avendo a disposizione solo una manciata di minuti scoprano improvvisamente il dono della sintesi (sorride)».