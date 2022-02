“Cake star: pasticcerie in sfida” con Katia Follesa e Damiano Carrara

La partenza è venerdì 11 febbraio su Real Time con la nuova stagione Simona De Gregorio







Dal Nord al Sud, Katia Follesa e il pasticciere Damiano Carrara tornano a viaggiare per l’Italia alla ricerca dei migliori locali. La partenza è venerdì 11 febbraio su Real Time con la nuova stagione di "Cake star: pasticcerie in sfida".

Nel vostro “delizioso” tour per tutta la penisola c’è un luogo che vi ha sorpreso?

Katia: «La valle dell’Etna, in Sicilia, un posto davvero magico».

Damiano: «Ho un piacevole ricordo di Bordighera, in Liguria, dove ero stato da bambino. Un tuffo nell’infanzia».

E un dolce che vi ha stupito?

Katia: «A Ferrara ho assaggiato il panpepato, con cioccolato, frutta secca, pepe, cannella... un mix tra dolce e salato squisito».

Damiano: «Non saprei. In ogni edizione il livello si alza sempre di più con creazioni incredibili».

In che modo esprimete il vostro lato dolce?

Katia: «Io sono una espansiva, che vive di coccole e abbracci».

Damiano: «Viene fuori nel mio essere altruista, metto sempre le persone che amo davanti a me stesso».

Quanto è dolce il rapporto tra voi?

Katia : «Sdolcinato! (ride). Damiano è tanto professionale quanto ironico, affettuoso, giocherellone. Averlo accanto mi fa sentire protetta, al sicuro».

Damiano: «Siamo molto amici e coesi. Abbiamo gli stessi valori, ci divertiamo, ci confidiamo».

Katia, lei è una mamma più dolce o severa?

«Sono severa quando serve, ma con il cuore di panna. Agata ha 12 anni e l’ho già avvisata: “Quando crescerai non osare evitare di dare i bacini alla mamma!”».

E lei Damiano che fidanzato è con Chiara?

«Romantico, mi piace riempirla di attenzioni, sorprese. E, ovviamente, visto che è molto golosa, con lei ho gioco facile (ride)».