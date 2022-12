“Calciomercato – L’Originale” compie 20 anni e torna dal 2 gennaio

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna sono pronti per una nuova edizione Gianluca Di Marzio, Fayna e Alessandro Bonan Antonio de Felice







Per i tanti appassionati di calcio l’evento organizzato il 15 dicembre a Milano è stata una grande occasione. Presso il Flagship Sky di Corso Vercelli, clienti e tifosi del pallone hanno potuto incontrare e chiacchierare con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (al secolo Valerio Spinella). Stiamo parlando del trio di “Calciomercato – L’Originale”, il programma che spegne le sue prime venti candeline e si prepara a tornare in onda lunedì 2 gennaio dalle ore 23 su Sky e in streaming su Now. Una buona opportunità anche per noi che abbiamo scambiato qualche battuta con un paio di protagonisti.

Alessandro, vent’anni non sono pochi per un programma così.

«Sono tantissimi. Soprattutto in un momento come questo che consuma tutto in maniera così rapida e vorace. Quindi sapere che c’è qualcosa che da quattro lustri esiste è per me rassicurante ed entusiasmante».

Il segreto di questo successo?

«Direi il cambiamento, noi abbiamo sempre cambiato. Quando vado a recuperare del materiale di archivio mi accorgo delle variazioni, continue. In ogni edizione c’erano delle modifiche. A cominciare dalla sigla. Forse è stato proprio questo uno dei punti di forza».

A proposito, può anticiparci qualcosa di quella nuova?

«Si intitola “Procuratore povero”. Ho fatto un funky soul molto ironico, ho immaginato un personaggio del settore che in quella condizione economica spariva dalla circolazione, probabilmente rapito dallo stesso sistema che non accettava il fatto che fosse appunto povero».

Una grande passione per il calcio e per la musica. C’è un parallelo?

«Beh, per me c’è fra il mondo e la musica, in ogni manifestazione. Tutto è scandito da un tempo, da un ritmo, da situazioni che cambiano e che quindi provocano una variazione della musica stessa. Per me la musica è un accompagnamento costante in tutte le cose che faccio, anche quando parlo penso a una melodia».

Un plus in un programma nel quale all’inizio credevano in pochi.

«Io ne sono molto orgoglioso perché non mancavano le perplessità. E’ stata una scommessa. Quando me l’hanno proposto ho pensato subito che fosse per me un’affascinante opportunità. In fondo nel calcio la vera grande notizia è il trasferimento di un giocatore da una squadra all’altra o anche le trattative. E poi tutto quello che riguardava i retroscena e io me ne sono sempre occupato da quando ho cominciato a fare questo lavoro».

Ecco, parliamo di squadra, la sua a “Calciomercato – L’Originale”.

«Sono partito da solo, subito dopo è arrivato Valerio Spinella, in arte Fayna. Ho subito puntato su di lui e sulle sue competenze perché era per me la chiave giusta per aprire il mondo di Internet, allora ancora poco noto, e abbinare una visione ironica dei fatti. Due anni dopo è arrivato Gianluca Di Marzio per approfondire il complesso mondo del mercato calcistico».

Gianluca, sigle e studi che cambiano, ma restano le notizie di mercato.

«È inutile girarci intorno, la gente guarda il programma anche per come è patinato, per le musiche, per le inquadrature, per la sigla, per lo studio e le continue modifiche, come anticipava Alessandro, scelte che hanno sempre reso la trasmissione originale. Perché comunque di calcio mercato se ne è parlato sempre, invece l’originalità è data anche, come dire, dal vestito sempre diverso che ci si mette in ogni edizione».

Beh, c’è anche tanta affidabilità sulle notizie. Lei ha oltre 770 mila follower su Instagram e poco più di 1,7 milioni su Twitter…

«Sono numeri che mi fanno piacere ma allo stesso tempo mi spaventano. Devo rendere conto ai milioni di abbonati su Sky in trasmissione, ma anche a quelli sui social che spesso sono influenzati da ciò che dico e da come lo dico. Ci sono persone che vivono di calcio, la loro giornata può cambiare per il trasferimento di un giocatore. Tanti mi considerano il depositario della verità, ma a volte bisognerebbe capire che l’esito di una trattativa dipende da tanti fattori e non dalle mie parole. I passi per arrivare alla firma di un contratto possono essere tanti o pochi ma basta che salti un tassello e tutto finisce e non è certo colpa di chi lo racconta».

Una sconfitta e un successo nelle sue notizie di mercato?

«Ero da poco arrivato a Sky e un flop clamoroso fu l’annuncio del ritorno di Christian Vieri alla Juventus nel 2005. Avevo dato l’annuncio una sera e il giorno dopo alle 13 con un comunicato ufficiale il Milan dava la firma dell’accordo, con tutti i giornali che ci avevano seguito. Avrei voluto morire. Un top che mi diede anche grande visibilità internazionale, quindi non soltanto agli abbonati di Sky, fu l’annuncio nel gennaio 2013 di Pep Guardiola allenatore del Bayern Monaco. Nell’aprile 2012 aveva comunicato che a fine stagione avrebbe lasciato il Barcellona e che si sarebbe preso un anno sabbatico. Nessuno sapeva dove sarebbe andato e io lo anticipai all’inizio dell’anno nuovo. In quel periodo la squadra tedesca era prima in classifica in Bundesliga, in Champions League e nella Coppa di Germania, non avrebbe mai voluto ufficializzare l’arrivo di Guardiola in quel momento. Fece un primo comunicato di smentita, diciamo anche nei miei confronti, per dire che erano tutte chiacchiere ma poi, travolti dal clamore, 48 ore dopo ne fecero un altro dove annunciarono il suo arrivo. Fu una grande rivincita, come giornalista italiano, essere riconosciuto all’estero per aver anticipato l’arrivo in una squadra tedesca di un tecnico spagnolo».