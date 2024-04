“Calciomercato – L’originale” festeggia i vent’anni in tour

L'edizione estiva ripartirà lunedì 3 giugno e attraverserà l’Italia per un’edizione che, per la prima volta, sarà totalmente itinerante Andrea Di Quarto







Vent'anni sono una tappa importante e “Calciomercato l'originale” li festeggia facendo le cose in grande. La nuova edizione estiva del programma di Sky (e in streaming su Now), condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio e Fayna (il giornalista Valerio Spinella), ripartirà lunedì 3 giugno e attraverserà l’Italia per un’edizione che, per la prima volta, sarà totalmente itinerante.

Sette le località che ospiteranno la trasmissione: si parte dalle Marche, con Fano, dal 3 al 7 giugno, e Senigallia, dal 10 al 15 giugno. Quindi spostamento in Liguria, dal 17 al 21 giugno, ad Alassio, per poi tornare sul versante adriatico, a Cervia Milano Marittima, dal 1° al 5 luglio, nella settimana di apertura ufficiale delle trattative del calciomercato. Successivamente Bonan e Di Marzio risaliranno fino in Friuli-Venezia Giulia, a Grado, dall’8 al 12 luglio. L’ultima settimana prima della pausa, invece, andrà in onda da Reggio Calabria, dal 15 al 19 luglio, per ripartire dal nord dal 19 al 23 agosto, ospite del Trentino e della Val di Fassa. Altre due tappe potrebbero aggiungersi: in ballo c'è la Sicilia, con Siracusa, e un altra località ancora da definire.

Come da tradizione, la sigla del programma, “Un’emozione a pelle” è stata scritta e cantata da Alessandro Bonan, che in occasione della presentazione del tour, a Fano, si è esibito in un mini concerto accompagnato dal gruppo di Leonardo Lagorio, anche quest’anno supporto sonoro di Calciomercato.

«Personalmente era da tanto tempo che pensavo a questa versione itinerante, tipo “Festivalbar”», ci spiega Gianluca Di Marzio. «Io sono nato al Sud, mio padre (il tecnico Gianni Di Marzio, scomparso nel 2022, ndr) ha allenato in città come Cosenza, Catanzaro, Palermo, Catania, Lecce e ogni volta che andavo in queste piazze, alcune delle quali non vedono il grande calcio da una vita, vedevo, da parte della gente, questa sete di calcio, anche questa voglia di vedere noi. I primi esperimenti sono andati talmente bene che ci siamo resi conto di essere pronti per una trasmissione tutta on the road. Oltre al contatto con la gente c'è anche la valorizzazione del territorio: ci siamo accorti di essere un po' ambasciatori delle bellezze dell'Italia. Siamo stati subissati di richieste e questo ci rende orgogliosi, perché vuol dire che la gente si sente protagonista di questo programma, non soltanto spettatrice. Non a caso molte notizie ci arrivano proprio dalle persone comuni. Oggi abbiamo tanti “inviati speciali” in giro per l'Italia che ci aiutano nel dare le notizie e per di più gratuiti».

Chi ha visto molto cambiare il suo ruolo in questi anni è sicuramente Fayna, che da comprimario, si è via via ritagliato un ruolo da coprotagonista: «Di ventuno edizioni qualcuna l'ho saltata», spiega, «sono entrato in squadra a gennaio 2009. Però, tra invernale ed estivo, dal 2009 al 2024, non sto adesso a contarle, ma sono in doppia cifra sicuramente. Ormai siamo un team rodatissimo. Inizialmente mi hanno buttato nella mischia un po' come Jolly, ero molto giovane. Piaceva che facessi vedere un po' la stranezza, le papere o le curiosità. Adesso quelle un po' hanno stancato anche me, quindi prima di ogni sessione, a ridosso dell'inizio, provo a farmi venire un'idea, ne parlo con Bonan e con gli altri e ci lavoro sopra. Ho molta libertà».

Anche il “padrone di casa” Alessandro Bonan ricorda l'era preinternet, ma per ragioni diverse: «Quando abbiamo cominciato a fare il calciomercato in televisione, vent'anni fa, eravamo in un mondo dove non esistevano i social, non esisteva Sky Sport 24, la stessa internet era agli albori, quindi noi eravamo veramente, come qualcuno ci ha definito, la Cassazione della notizia. Andavamo in onda ogni sera e c'era proprio questa attesa assoluta nei nostri confronti, tutti pendevano delle nostre labbra. Abbiamo trasformato il calciomercato in un'ossessione. Qualcosa con cui probabilmente addormentarsi la sera, di consolatorio, con cui attraversare anche le notti piuttosto calde dell'estate. A questo punto, però, il calciomercato è esploso ovunque e con l'avvento dei social, da diversi anni ho capito che dovevamo creare un appuntamento che prescindesse anche dalla notizia stessa. Certo, il calciomercato in Italia si è parecchio ridotto, ma non mi sono mai stancato di fare il programma. Anche se l'appuntamento cade negli stessi periodi e tratta di un argomento che è quello, di fatto è sempre diverso. Perché la realtà cambia continuamente, cambiano le mode, il modo di parlare, le espressioni. Questo fatto ci fa rimanere sempre molto aderenti alla realtà e secondo me risulta vincente: la gente si riconosce in ciò che il tuo programma è, ma anche in ciò che c'è intorno».