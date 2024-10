Camila Raznovich ci fa viaggiare col suo “Kilimangiaro”

Da domenica 20 ottobre riparte il giro del mondo di Rai3 Antonella Silvestri







Si riparte! Da domenica 20 ottobre nel pomeriggio di Rai3 Camila Raznovich riprenderà a farci fare il giro del mondo con il suo "Kilimangiaro".

Camila, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione?

«Ritroveremo i nostri “On the road” che sono gli speciali in giro per l’Italia. È un modo per scaldare i motori per poi passare in studio con la diretta. Avremo Stefano Mancuso, Piergiorgio Odifreddi, Hervé Barmasse e stiamo lavorando a un parterre di nomi internazionali. Ci sarà una rubrica con consigli di sopravvivenza in situazioni estreme e strizzeremo l’occhio all’attualità con interviste a persone che si sono rese protagoniste di iniziative particolari. Infine, stiamo inserendo delle nuove serie».

Il suo programma parla di viaggi, ma come si fa a viaggiare sereni in un periodo come questo?

«Bisogna usare molte cautele. Prima di affrontare un viaggio, ad esempio, è opportuno consultare il sito della Farnesina viaggiaresicuri.it. Oltre alle aree direttamente interessate dai conflitti, poi, è meglio evitare anche quelle limitrofe».

"Kilimangiaro" è anche un viaggio culturale e umano. Qual è la storia che l’ha segnata di più?

«Quello che mi ha insegnato in generale questo programma è che non si finisce mai di imparare dalle esperienze altrui. Ogni volta imparo una quantità di cose che nemmeno a un corso universitario (ride). Sono davvero fortuna».

Dopo tutte queste esperienze, ha dei luoghi speciali?

«Premetto che amo l’India, l’Australia, l’Argentina, la Repubblica di Costa Rica. Per un viaggio lungo con le mie figlie, invece, sceglierei la Cina, da visitare con lentezza».