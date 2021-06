Camila Raznovich riparte con “Kilimangiaro Estate”

Il programma è al via domenica 13 giugno su Raitre in prima serata Camila Raznovich Simona De Gregorio







Il suo sorriso parla da solo. Camila Raznovich sta vivendo un momento di grande felicità. Che la conduttrice di "Kilimangiaro Estate", al via domenica 13 giugno su Raitre in prima serata, ha sintetizzato così: “Finalmente si torna a viaggiare”.

La frase accompagna una foto sui social dove Camila è ritratta durante la sua vacanza in Grecia ad Antiparos, piccola isola delle Cicladi. Ma non si tratta di un luogo scelto per una pausa prima di rimettersi al lavoro: è la meta della sua luna di miele dopo essere convolata a nozze lo scorso maggio con l’imprenditore francese Loic Fleury.

Del resto Camila non ha mai nascosto il suo amore per la Grecia ed è lì che ha conosciuto il marito. «L’ultimo anno non è stato facile. Ma, abituata a essere sempre in giro, ho anche riscoperto il piacere di stare a casa, di godermi la mia famiglia, di prendermi un po’ di tempo per me. E ora che ci siamo riappropriati di un po’ di normalità, sono felice e pronta a godermi la libertà e il piacere del contatto con la natura» ha detto.

Rientrata a Milano, dove vive, è pronta a riprendere il timone del programma affrontando temi legati a viaggi, scienza, ambiente, culture. Oltre a incontrare i suoi ospiti in studio, Camila li accompagnerà nei luoghi dei loro racconti.

Tra le tante avventure, l’alpinista Hervé Barmasse la coinvolgerà in un’arrampicata sul Cervino, l’astrofisico Luca Perri le farà fare un test in assenza di gravità e l’apneista Umberto Pelizzari si immergerà con lei nel Mediterraneo.