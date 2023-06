Camila Raznovich riparte con “Kilimangiaro”

Dal 4 giugno il programma torna in prima serata su Rai3 Antonella Silvestri







Dal 4 giugno "Kilimangiaro - Il viaggio che verrà" torna in prima serata su Rai3. Al timone troviamo ancora una volta Camila Raznovich, che ci condurrà alla scoperte di luoghi meravigliosi.

Camila, quali sono le novità di questa stagione?

«Ce ne sono tante, a partire dal fatto che ci siamo trasferiti a Milano, in uno studio nuovo e con una grafica inedita. Saranno sei puntate con il pubblico in studio. Inoltre, la trasmissione, così come è concepita, rappresenta la fase embrionale di un nuovo progetto televisivo che andrà in onda in autunno. Per me è una opportunità interessante che si colloca in un percorso di transizione».

Cosa vedremo?

«Continueremo a viaggiare: in Patagonia, Polinesia, Caraibi, Canada. L’aspetto interessante è che avrò, ogni volta, una “spalla”, un personaggio che rappresenta l’eccellenza nel suo campo: Giovanni Soldini, velista campione del mondo, Stefano Mancuso, botanico di fama mondiale, Umberto Pelizzari, campione del mondo di apnea. Ci divertiremo insieme e, al tempo stesso, mi aiuteranno nelle interviste. Poi, trovandoci a Milano che è la mia città d’origine, farò in modo di raccontarla bene. Mi darà una mano l’Assessore alla cultura Tommaso Sacchi, che farà da cicerone, e insieme mostreremo la Milano di Leonardo da Vinci. Tra gli ospiti avremo, tra gli altri, anche Pif e Sabina Guzzanti».

Cosa le hanno insegnato i viaggi?

«A non avere paura del diverso e di quello che non si conosce. Bisogna abbracciare e rispettare questi territori da noi mai esplorati e non bisogna mai vivere di luoghi comuni detti o imposti da altri».

L’estate è alle porte. Dove consiglierebbe di andare?

«Non ho dubbi, punterei sul Mar Mediterraneo. Poi uno può scegliere tra Italia, Spagna, Grecia... va tutto bene. L’area del Mediterraneo, tra Israele e lo Stretto di Gibilterra, per intenderci, è una meraviglia tutta da scoprire».