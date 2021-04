“Canzone segreta”, gli ospiti della quinta puntata

Tra gli ospiti di Serena Rossi: Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini Serena Rossi Redazione Sorrisi







Torna venerdì 16 aprile con la quinta puntata "Canzone segreta", lo show musicale condotto da Serena Rossi.

Ospiti di questa settimana saranno Anna Valle, Enrico Brignano, Valeria Fabrizi, Giancarlo Giannini, Simona Ventura e Massimo Ghini.

Al centro dello studio torna ovviamente la poltrona bianca, pronta ad accogliere i protagonisti. Ignari di tutto, sulle note della loro canzone del cuore, ripercorreranno i momenti più importanti della propria vita, attraverso fotografie e filmati a supporto della musica. Non mancheranno le soprese, non solo per gli ospiti. Un cantante o un gruppo omaggerà la canzone segreta dei protagonisti, con un diverso arrangiamento il brano potrà essere adattato alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.