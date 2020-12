Capodanno 2021: cosa vedere in tv

24 Dicembre 2020 | 9:34 di Tiziana Lupi

Mai come quest'anno, che ci vede salutare il 2020 senza veglioni e cene di gala, sarà la televisione a farci compagnia prima e dopo il brindisi di mezzanotte. Per questo, probabilmente, l’offerta dei diversi canali è quanto mai variegata e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Raiuno propone il tradizionale show “L’anno che verrà” condotto da Amadeus insieme con Gianni Morandi dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma.

Su Canale 5, invece, aspetteremo la fine dell’anno con Alfonso Signorini e i concorrenti del “Grande Fratello Vip” (dalle 21).

In prima serata gli amanti del cinema potranno scegliere tra “What women want” con Mel Gibson ed Helen Hunt (Rete 4), “Independence Day” (Italia 1), “La maschera di ferro” (Nove), “Tutti per 1 - 1 per tutti” con Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea (Sky Cinema Uno), “C’era una volta a... Hollywood” con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio (Sky Cinema Due) e “Jesus Christ Superstar - The Rock Opera Live”, film tratto dalla celebre opera di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice (Sky Arte).

Raidue strizza invece l’occhio ai bambini (ma non solo) con i film d’animazione e propone il terzo capitolo della saga di “Alvin Superstar” con il sottotitolo “Si salvi chi può!”, e gli spassosissimi Chipmunks impegnati in una nuova avventura. Per chi preferisce brindare guardando un programma di intrattenimento ci sono “Propaganda Night” (appuntamento speciale con Diego Bianchi & C.) su La7 e “MasterChef” (con una puntata inedita dell’edizione appena partita) su Sky Uno.

Immancabile, infine, l’appuntamento con il circo: Raitre propone il tradizionale “Festival del circo di Monte-Carlo” mentre su Tv8 c’è “Le Cirque du Soleil” con lo spettacolo “Luzia”, ispirato ai paesaggi e alla cultura del Messico.