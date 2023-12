Capodanno in tv: a farci compagnia Federica Panicucci e Amadeus

"Capodanno in musica" da Genova su Canale 5

Tornerà a Genova, nella suggestiva cornice di Piazza De Ferrari, "Capodanno in musica". Presentata per la settima volta da Federica Panicucci (dal 2017 al 2019 e dal 2021 a oggi), la serata di Canale 5 prenderà il via al termine del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana assieme agli artisti amati dai più giovani. Oltre ai cantanti nelle foto, si esibiranno Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Berna, Federica, con la partecipazione della scuola di "Amici". Nel corso della diretta ci saranno anche dei collegamenti con Piazza Libertà, a Bari, dove Mariasole Pollio presenterà le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale.

"L’anno che verrà" da Crotone su Rai1

Si terrà in Calabria il 31 dicembre, sempre dopo il discorso del Presidente Sergio Mattarella, "L’anno che verrà", il tradizionale programma con cui Rai1 darà il benvenuto al nuovo anno. Andrà in onda in diretta da Crotone, in Piazza Pitagora, uno dei luoghi simbolo della città, e verrà realizzato grazie alla collaborazione della Fondazione Calabria Film Commission, della Regione Calabria e della Città di Crotone. La trasmissione sarà condotta, per la nona volta consecutiva, da Amadeus. Ed è stato proprio lui, attraverso i canali social, a svelare i primi nomi confermati della serata, tra cantanti e comici: a quelli che vedete nelle foto, vanno aggiunti Maninni e Paola & Chiara. Ma Amadeus ha precisato che le sorprese non sono terminate: «Un cast pazzesco. E non finisce qui...» ha annunciato infatti in un simpatico video su Instagram.