Carlo Conti con “Cento” festeggia i 100 anni del servizio pubblico

L’annuncio di benvenuto della prima trasmissione radiofonica italiana infatti venne diffuso alle ore 21 del 6 ottobre 1924 Stefania Zizzari







Il servizio pubblico compie 100 anni. L’annuncio di benvenuto della prima trasmissione radiofonica italiana infatti venne diffuso alle ore 21 del 6 ottobre 1924 dalla voce di Maria Luisa Boncompagni. Un compleanno importante, dunque, che va celebrato come si deve.

E allora, esattamente un secolo dopo, domenica 6 ottobre in prima serata su Rai1, spetta a Carlo Conti fare gli onori di casa di "Cento, un secolo di servizio pubblico". Un grande evento che ripercorre i momenti più importanti del servizio pubblico radio-televisivo nel nostro Paese. In diretta dal Palazzo dei Congressi a Roma, attraverso filmati d’epoca, spezzoni della grande televisione e il racconto di tanti ospiti in studio, se ne rivivrà la storia, a partire dalle prime trasmissioni radio di Guglielmo Marconi nel 1924, fino alla televisione di oggi.

«Sono felice e orgoglioso di fare questo programma che festeggia i cento anni della radiofonia in Italia» commenta Carlo Conti. «Il mio grazie è per Guglielmo Marconi che ha inventato la radio: senza di lui non avrei fatto quello che ho fatto e oggi non sarei qua (ride). E poi la radio è il mio primo grande amore, e quello non si scorda mai». Tra gli ospiti della serata, Renzo Arbore, uno dei pilastri della radio (e non solo) in Italia. E poi ancora cantanti, attori, comici, per un imperdibile appuntamento di racconti, di ricordi, di musica, accompagnato dalle coreografie del corpo di ballo. «Sarà insomma l’occasione per chiudere questo anno strepitoso di festeggiamenti, che segna i 100 anni della radio e i 70 della Rai» conclude Conti.