Carlo Conti conduce “Con il Cuore, nel nome di Francesco”

Tra i gesti più importanti che San Francesco di Assisi ha voluto far arrivare sino a noi c’è la solidarietà verso chi soffre. Un insegnamento che i frati francescani del Sacro Convento vogliono tenere vivo anche attraverso "Con il Cuore, nel nome di Francesco", la serata benefica giunta alla sua 19ª edizione in onda su Raiuno martedì 8 giugno alle 21.25 e condotta (per la 15ª volta) da Carlo Conti. Il programma andrà in diretta anche su Rai Radio1 mentre la replica televisiva è fissata per domenica 13 alle 17.20 sempre su Raiuno.

Quest’anno ci saranno due graditissimi e apprezzati artisti che in passato avevano più volte promosso la solidarietà all’iniziativa francescana: Massimo Ranieri, alla sua settima partecipazione, e Renato Zero, che per ora è fermo a quota cinque. Proprio come nel 2020, l’evento si svolgerà sulla piazza della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi e sarà una serata di musica, di spettacolo e di riflessione, che offrirà ai frati l’opportunità di raccogliere fondi destinati anche alle mense dei frati minori d’Italia, alle famiglie colpite dall’emergenza sanitaria e alle missioni francescane nel mondo.

Chiunque può offrire il suo piccolo o grande sostegno alla campagna promossa dai frati e intitolata proprio Con il Cuore, nel nome di Francesco. Fino al 30 giugno si possono donare 2 euro per ogni SMS inviato da telefono cellulare al numero solidale 45515 ma anche 5 o 10 euro chiamando da rete fissa (la cifra varia in base al gestore telefonico). Un piccolo ma nobile gesto per ridare la luce della speranza a quelle persone che hanno perso tutto o che non hanno mai avuto nulla.