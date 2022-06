Venerdì 10 giugno da Assisi la tradizionale serata benefica a favore delle missioni francescane Stefania Zizzari







Come ogni anno Carlo Conti conduce “Con il cuore - Nel nome di Francesco”, il tradizionale appuntamento con la solidarietà, giunto alla 20a edizione, a favore delle missioni francescane nel mondo. «È un impegno che si rinnova per me, con grande piacere, da non so più quanti anni ormai!» scherza il conduttore, padrone di casa il 10 giugno della diretta in prima serata su Rai1, dalla Basilica di San Francesco d’Assisi.

Uno spettacolo all’insegna della musica, delle testimonianze, dei racconti di storie di vita, di fede e di grande generosità. «La raccolta fondi» prosegue Conti «sarà anche stavolta a favore delle mense francescane, che dopo la pandemia hanno visto crescere il numero delle persone assistite. A queste si aggiungono poi i frati francescani che si trovano a Leopoli e che stanno dando assistenza al popolo ucraino in enorme difficoltà a causa della guerra».

Sul palco allestito davanti alla Basilica si alterneranno gli ospiti musicali, Francesco Gabbani, Malika Ayane, Nek e Al Bano. «Nelle loro canzoni ci sono sia contenuti, sia leggerezza, un po’ come nello spirito francescano, dove c’è sempre una grande gioia di vita» spiega il conduttore. «Ci sarà poi anche Raoul Bova, che in passato ha interpretato San Francesco e che è reduce dall’enorme successo di “Don Matteo”».

Ciascuna delle edizioni ha regalato al conduttore ricordi ed emozioni: «È difficile scegliere un singolo momento» dice Conti «ma è stato meraviglioso cantare sul palco con Gianni Morandi due anni fa “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” in una edizione senza pubblico a causa della pandemia. Ricordo poi con emozione Franco Battiato, che ha incantato tutti cantando “La cura” sul palco di Assisi qualche anno fa».

Tutti noi possiamo fare la nostra parte inviando fino al 31 luglio un sms solidale al numero 45.515.