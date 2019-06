Carlo Conti conduce “Con il cuore – Nel nome di Francesco”

Una serata evento promossa dai frati del Sacro Convento di Assisi e proposta in diretta da Raiuno in prima serata lunedì 10 giugno

10 Giugno 2019 | 16:35 di Alberto Rivaroli

Una festa di musica e solidarietà. È questa la formula vincente di un appuntamento ormai tradizionale, che celebra quest’anno la sua 17a edizione. Stiamo parlando di “Con il cuore - Nel nome di Francesco”, evento promosso dai frati del Sacro Convento di Assisi e proposto in diretta da Raiuno in prima serata lunedì 10 giugno: a condurre lo show allestito nella Piazza Inferiore di San Francesco, a lato della Basilica, nel cuore della cittadina umbra, sarà ancora una volta Carlo Conti, un grande amico di questa manifestazione che conduce per la 12a volta consecutiva.

Ricchissimo il cast di artisti che hanno voluto essere presenti: sono al momento confermati, tra gli altri, Fiorella Mannoia, Renzo Arbore, Nek, Francesco Renga, Fabrizio Moro, Enrico Brignano e Giovanni Allevi. Offrirà il suo contributo anche il calciatore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi, che racconterà come la fede lo abbia aiutato a superare un momento drammatico della sua vita.

Si parlerà poi dei molti progetti benefici che “Con il cuore” patrocina: quest’anno in particolare si aiuteranno le mense francescane per i poveri, un’associazione che aiuta i ragazzi disabili del Togo e i giovani che in varie parti del mondo (dall’India al Sudan, dal Benin alla Guinea Bissau) hanno bisogno di strutture sociali, educative e sanitarie. Al programma (che la Rai proporrà anche in diretta radiofonica su Radio1) è legata una raccolta fondi che si concluderà il 1° luglio; è possibile donare 2 euro inviando un sms al numero solidale 45.515. Oppure si può chiamare lo stesso numero da rete fissa per donare da 5 a 10 euro. Maggiori informazioni visitando il sito Internet conilcuore.info.