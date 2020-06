Carlo Conti e Gianni Morandi insieme per “Con il cuore, nel nome di Francesco”

04 Giugno 2020 | 9:05 di Stefania Zizzari

Torna su Raiuno il consueto appuntamento di Carlo Conti da Assisi (PG), con la serata di solidarietà “Con il cuore, nel nome di Francesco”, martedì 9 giugno in prima serata su Raiuno.



«Sarà una versione diversa dal solito» spiega il conduttore. «Saremo sempre in diretta ma senza pubblico e quest’anno ci spostiamo di fronte alla Basilica superiore di San Francesco, davanti a quel meraviglioso prato verde che riempie la vista e il cuore di speranza. Una serata intima, più “raccolta”, per invitare alla “raccolta fondi” per le mense francescane. Mio compagno di palco sarà Gianni Morandi, per una serata nella quale la sua musica sarà protagonista, insieme alle storie che racconteremo».

Mandando un sms solidale al numero 45.515 (fino al 15 luglio) si potranno aiutare le mense francescane che operano in tutta Italia. «Il nostro obiettivo è raccogliere fondi coloro che con l’emergenza coronavirus sono rimasti in ginocchio. E sono fondi che, con la garanzia dei frati francescani, andranno direttamente alle famiglie bisognose e a tutte le persone che ogni giorno sono in cerca di un aiuto per mangiare. Sarà una serata gioiosa e di speranza, un momento di ripartenza».