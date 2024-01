Carlo Conti e la terza edizione di “Tali e quali”

Il presentatore ci parla anche dei progetti per il futuro e dell’amore per sosia e parodie Solange Savagnone







Gli italiani hanno una grande passione: quella per le imitazioni. Prova ne è che, sull’onda del successo di “Tale e quale show”, dal 13 gennaio su Rai1 arriva la terza edizione della versione “nip” (con persone non famose) del programma di Carlo Conti: “Tali e quali”. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma si potranno vedere in diretta una casalinga “che è” Gianna Nannini, un operaio “tale e quale” a Ligabue, e poi professoresse, camerieri, infermiere, baristi e tanti altri imitatori non famosi.

Carlo, perché questa versione del programma piace così tanto al pubblico?

«Un po’ viaggia sulla forza e sul successo di “Tale e quale show”, ma poi c’è la curiosità di vedere esibirsi queste persone comuni che fanno l’impiegato, il medico, l’idraulico... gente normalissima con un talento nel canto e una passione per i propri idoli. Molti concorrenti, infatti, sono fan dei personaggi che imitano. È un modo per rendere loro omaggio. Inoltre c’è maggiore immedesimazione da parte del pubblico».

E lei perché ha la passione per le imitazioni?

«Perché in tv funzionano! Mi divertono. L’imitazione ha una comicità immediata: ti confronti subito con l’originale e ti rendi conto se è vincente e azzeccata. Poi sono stato per anni la spalla di Giorgio Panariello quando imitava Renato Zero, e l’ho fatto anche per tanti altri comici imitatori».

Si è mai cimentato in un’imitazione?

«No, non ne ho avuto l’occasione. Solo una volta a “L’anno che verrà”, a Courmayeur, Gabriele Cirilli imitò Pavarotti e io Zucchero. Cantammo “Miserere”, ma nessuno si accorse che ero io perché poi è partita la pubblicità e sono andato a cambiarmi. Forse l’ho fatto molto bene... oppure molto male (ride)».

Torniamo al programma. Quanti video amatoriali avete ricevuto stavolta?

«Ne sono arrivati circa 250, più o meno come negli scorsi anni».

Come scegliete i concorrenti?

«Ci arrivano le esibizioni via mail. Facciamo una prima scrematura dei concorrenti guardando le migliori e osservando con attenzione che cantino davvero loro e non usino l’autotune. Quelli selezionati poi li ricontattiamo con una videochiamata e li facciamo cantare a cappella, e lì non si può mentire. Ne vedrete dieci in ogni puntata, per un totale di 40. I vincitori delle quattro puntate si scontreranno poi nella finale».

Nel programma fanno imitazioni diverse da quella che vi hanno mandato nel provino?

«No, fanno una sola imitazione: quella del provino. Somigliano già al personaggio che scelgono essendo dei fan. In alcuni casi si vestono loro, in altri usiamo la costumista che migliora e quasi sempre riveste i concorrenti. Poi utilizziamo un trucco pittorico, senza protesi, e le acconciature. Per loro è una grande emozione ritrovarsi nello stesso studio di “Tale e quale show” e venire giudicati dalla medesima giuria».

È mai successo che sia cambiata la vita di qualche ex concorrente, o sono tornati tutti alla solita routine di sempre?

«A nessuno lo show cambia la vita, ma Daniele Quartapelle, in arte Daniele Si Nasce, che come sosia di Renato Zero ha vinto la prima edizione del programma, ora fa degli spettacoli in teatro a Roma; chi ha una cover band ha visto aumentare le chiamate. Un ragazzo dell’anno scorso, di professione animatore, ha avuto un po’ di successo in più, ma non cambia la vita. Tutti lo sanno benissimo e infatti partecipano per il gusto di vivere una grande occasione e apparire su Rai1, è un talent di una sola serata. Poi è gente grande, che ha già un mestiere e che imita il proprio mito solo come hobby».

Quest’anno ci sarà la consueta versione sanremese di “Tale e quale”?

«Sì, i due sabato sera successivi al Festival faremo le puntate con i vip che imiteranno i grandi protagonisti della storia di Sanremo».

Lei sarà ospite di “Colpo di luna”, il nuovo varietà di Virginia Raffaele in onda dal 12 gennaio Rai1...

«Virginia Raffaele mi ha chiamato in memoria del mio Sanremo in cui lei era protagonista assoluta: ogni sera imitava un personaggio diverso ottenendo un successo incredibile. Così mi ha voluto a sua volta come spalla. Farà l’imitazione fissa di Patty Pravo e io andrò a casa sua, dove rimarrò bloccato per tre puntate cercando di intervistarla».

Ha anche girato una pubblicità con Gerry Scotti. Com’è andata?

«Ci siamo divertiti tanto, abbiamo rafforzato la stima e l’amicizia che erano già forti. Siamo legatissimi, ci chiamiamo “fratelli di virus” perché abbiamo avuto il Covid nello stesso periodo e all’epoca ci chiamavamo spesso per sapere come stavamo, che cosa mangiavamo e cosa facevamo. Per anni siamo stati uno contro l’altro nel preserale, io con “L’eredità” e lui con i suoi quiz, ma sempre con grande rispetto reciproco, senza mai una parola contro l’altro o preoccupandoci di chi vincesse la serata».

Fareste mai un programma assieme?

«Negli spot molto divertenti, che andranno in onda in questi giorni, si vede tutto il nostro affiatamento. Magari nascerà una nuova coppia tv, chi lo sa. Il problema è che io lavoro in Rai e lui a Mediaset...».

Poi lei condurrà la serata dei David di Donatello?

«Sì, dovrebbe essere a maggio. La vivo da cerimoniere: devo stare un passo indietro e dettare i tempi della premiazione con la speranza che i premiati siano veloci e brillanti».

Visto che è appena iniziato l’anno nuovo, ci vuol svelare i suoi buoni propositi?

«Professionalmente, non chiederei niente di più e niente di meno delle soddisfazioni e dei programmi che ho. Personalmente, penso alla salute. Ma desidero semplicemente ciò che già ho».