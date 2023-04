Carlo Conti presenta a Sorrisi la nuova edizione di “I migliori anni”

Le novità della nona edizione dello show, che torna su Rai1 dal 28 aprile Carlo con dischi, cassette, cd, un mangiadischi, un piatto, un iPod e una videocassetta. E la storica copia di “The dark side of the moon” Credit: © Iwan Palombi Enrico Casarini







Date appuntamento alla memoria e mandate la nostalgia a farsi un giro (dopo capirete perché): venerdì 28 aprile, in prima serata su Rai1, tornano “I migliori anni”. È la nona edizione dello show e Carlo Conti la sta preparando con l’entusiasmo della prima volta. E con tante novità: «Lo faccio per il pubblico, per cercare di intercettare il tempo in cui viviamo» dice. «Ma forse lo faccio in primo luogo per me stesso, perché se m’accorgo che m’annoio allora mi viene da fare auto-zapping: mi cambio canale da solo».

E allora vediamole subito, le novità di queste sei puntate. Intanto le prime quattro andranno in onda di venerdì fino al 19 maggio e ci racconteranno gli Anni 70, 80, 90 e il primo decennio degli Anni Duemila. Le altre due, invece, si sposteranno al sabato (il 20 e il 27 maggio), e avranno una sfumatura diversa, visto che saranno “I migliori anni d’estate”, con qualche salto indietro nel tempo («Beh, non potrò fare a meno di Edoardo Vianello e dei suoi successi degli Anni 60, da “Pinne fucile ed occhiali” a “Guarda come dondolo”»).

Saluteremo le classiche interviste “sedute” e troveremo nuove rubriche che coinvolgeranno gli ospiti a tempo di musica: il “Juke-box” per dialogare con un cantante attraverso i suoi pezzi più famosi, la “Hit Parade” per fare scoprire all’ospite quali sono i suoi successi più votati dal pubblico (i primi a sottoporsi al “giudizio” saranno i Pooh) e la “My List”, in cui sarà un personaggio (inizierà Alessandro Siani) a raccontarsi attraverso le sue canzoni del cuore. Se avrà ancora più spazio l’interazione con i telespettatori attraverso i social e i messaggi (i “Noi che” non possono mancare!), perché verranno raccontati in diretta da Flora Canto, ogni puntata avrà anche due comici che faranno da “commentatori del tempo” e giocheranno con il nostro ieri e il nostro oggi (la prima coppia unirà Sergio Friscia e Antonio Giuliani).

Carlo Conti per Sorrisi lascia il cantiere dove la trasmissione sta prendendo forma. Siamo infatti negli studi di Radio Diffusione Firenze (RDF), dove Carlo ha lavorato a lungo.

Carlo, diciamolo subito: è una trasmissione di nostalgia o di memoria?

«Su questo io batto e ribatto: è memoria! Memoria vuol dire ricordare il gettone telefonico sapendo, però, che è più comodo il telefonino, e sapendo che non ce l’avremmo se non avessimo avuto il gettone. La nostalgia, invece, fa ricordare qualcosa che vorresti avere anche oggi».

Insomma, la nostalgia ti fa scoprire schiavo di un bisogno.

«Esatto! Schiavo del voler tornare indietro. La memoria, invece, ti fa capire che stai andando avanti».

Ricorda quando si è inventato la trasmissione?

«Erano i primi anni Duemila. Non c’erano chissà quali novità dal punto di vista musicale e vedevo che in tanti locali si cominciavano a fare serate dedicate agli Anni 60, 70 e 80, con tanti giovani. Lì ho immaginato il programma: un gioco di memoria per chi aveva vissuto quei tempi e un gioco di scoperta per chi non c’era ancora».

Il titolo fu immediatamente “I migliori anni”?

«No. Pensa e ripensa, ho preso una parte del titolo della canzone di Renato Zero, “I migliori anni della nostra vita”».

Quali erano gli altri titoli in ballottaggio?

«Erano tantissimi, ma non me li ricordo».

Ma non tiene appunti su tutte le cose che fa in un qualche archivio?

«Ho tutto in testa! E comunque quel tutto è molto poco. In questo momento non mi ricordo neanche quand’è stata la prima edizione di “I migliori anni”…».

Era il 2008. Ricorda, invece, un ospite particolarmente difficile da portare in studio?

«Ricordo alcune situazioni meravigliose. Alain Delon che si commuove parlando di Marcello Mastroianni… Un’intervista clamorosa con Mariangela Melato e Giancarlo Giannini… Tomas Milian che torna in tv dopo tantissimo tempo… E non dimenticherò mai quel che disse Liza Minnelli ai ragazzi che facevano da pubblico in studio: “Il successo arriva quando talento e fortuna s’incontrano”, e più hai talento, più durerà il tuo successo. Ma i “sì” più belli ai miei inviti sono quelli che mi dava Lucio Dalla: era sempre generosissimo».

L’ultima edizione dello spettacolo era stata quella del 2017…

«Un po’ di pausa ci vuole, se no si raccontano sempre le stesse cose».

Per il 2018, però, c’era un progetto particolare…

«Un’idea che buttai lì quando Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi vennero ospiti a “Ieri e oggi”, la trasmissione che facevo su Rai3. Quel giorno Fabrizio era felicissimo: aveva appena avuto i risultati di alcune analisi di controllo ed erano molto buoni. Dissi che avremmo fatto insieme la nuova edizione di “I migliori anni”: lui avrebbe rappresentato gli Anni 60, io gli Anni 70, Antonella gli Anni 80, e ci saremmo “sfidati”. Purtroppo il destino ha deciso altrimenti».

Quali sono stati i migliori anni di Carlo Conti?

«Da un punto di vista professionale non ho dubbi: dal 1975 al 1985, cioè dalla mia prima radio al debutto in Rai a “Discoring”. Ho iniziato a RFN, Radio Firenze Nova. Era un piccolo trasmettitore in Fm, costruito da amici che andavano all’istituto tecnico industriale. Ogni pomeriggio ci si trovava in casa di uno che metteva a disposizione il suo stereo. Appena andavamo in onda, nel palazzo non si vedeva più la tv, perché l’impianto non era schermato. Una radio “pirata” in tutti i sensi».

Dagli Anni 70 ai primi Anni Duemila si compie la rivoluzione più radicale nel consumo della musica: dal boom degli Lp in vinile si passa a quello delle musicassette, poi entriamo nell’era digitale con i cd e infine arriviamo alla dematerializzazione totale delle canzoni. Ora le ascoltiamo direttamente dal telefonino o dal computer…

«Abbiamo tutta la musica possibile e immaginabile, ma non c’è più il fascino della musica che si fa anche oggetto, ovvero un qualcosa di tuo, che puoi custodire gelosamente. Nel mio studiolino di casa ho ancora due piatti dell’epoca in cui lavoravo nelle discoteche, un mixerino e perfino la piastra per le cassette. Che bello prendere il disco e metterlo sul piatto!».

Lei ascolta musica anche dal cellulare?

«Ogni tanto, ma in fondo sono ancora un po’ all’antica: anche in macchina uso i cd. Alla fine, però, l’importante è che io riesca ad ascoltare i Pink Floyd».

E allora immagini di essere a “I migliori anni” e si racconti con la sua “My List”.

«Tutti i Pink Floyd. Tutto Lucio Battisti. E “Viva la vida” dei Coldplay, che è la canzone mia e di mia moglie. Per Battisti ricordo che nell’80, per avere subito “Una giornata uggiosa”, uscii un’ora prima da scuola e mi precipitai in un negozio di dischi che c’era in piazza San Marco, qui a Firenze. Anche “The dark side of the moon” lo comprai appena arrivò, nel 1973: l’album è quello che vedete in queste pagine, un po’... vissuto. Naturalmente ho preso subito anche il cofanetto celebrativo per i suoi 50 anni. Credo di avere una quindicina di edizioni di questo disco, e non esiste settimana della mia vita in cui non lo abbia ascoltato».

Cos’è che le piace così tanto di questo album?

«L’atmosfera, l’emozione e il fatto che mi faccia ancora sognare. Mi piace ascoltarlo quando sono solo: in auto lo metto a tutto volume».

Non la vedo psichedelico come i primi Pink Floyd…

«Mai stato! Pensi che quando facevo il dj in discoteca bevevo solo acqua per essere sempre lucido, e ancora oggi non bevo e non fumo. Però “The dark side of the moon” mi dà serenità. Un po’ come l’intermezzo sinfonico della “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni».

“Tale e quale show” e “I migliori anni”: qual è la sua trasmissione preferita?

«Non si possono paragonare. “Tale e quale show” è l’obiettivo massimo che volevo raggiungere: uno spettacolo veramente per tutti, dai bambini ai nonni. “I migliori anni” è per molti, ma non per tutti: è difficile che attragga bambini e ragazzi. Diciamo che mi divertono in modo diverso. E diciamo anche che per me “I migliori anni” è più difficile da fare perfino del Festival di Sanremo».