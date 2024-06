Carlo Conti presenta la serata di beneficenza “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”

L’appuntamento è per giovedì 6 giugno in prima serata su Rai1 Tiziana Lupi







Come di consueto, anche quest’anno torna la serata benefica di solidarietà organizzata dai Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di vent’anni aiuta e sostiene chi si trova in difficoltà.

L’appuntamento con "Con il Cuore - Nel nome di Francesco" è per giovedì 6 giugno in prima serata su Rai1. Sul piazzale della Basilica Superiore di San Francesco si esibiranno numerosi artisti (tra loro, Fausto Leali e i Nomadi). E quest’anno la raccolta fondi è a favore delle mense francescane, delle famiglie italiane in difficoltà, dei progetti delle missioni francescane in Italia e nel mondo e dei civili colpiti in Terra Santa. Se anche voi volete dare un piccolo aiuto, basta mandare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515. A condurre la manifestazione sarà ancora una volta Carlo Conti, fresco di “nomina” al timone di Sanremo.