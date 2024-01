Carlo Conti rifà il “Rischiatutto”

Una puntata speciale dello storico quiz portato al successo da Mike Bongiorno Carlo Conti Credit: © Rai Stefania Zizzari







Per festeggiare la Rai, il 3 gennaio in prima serata su Rai1, Carlo Conti conduce “Rischiatutto 70”, una puntata speciale dello storico quiz portato al successo da Mike Bongiorno in cui debuttò come “valletta parlante” Sabina Ciuffini.

«Per l’occasione in cabina ci saranno tre coppie di concorrenti famosi che si contenderanno il diritto di rispondere esattamente alla leggendaria “domanda finale” per raggiungere la vittoria: Mara Venier e Alberto Matano; Loretta Goggi e Luca Argentero, Piero Chiambretti e Nino Frassica» dice Conti.

«Avremo come ospiti musicali Renato Zero e Massimo Ranieri e, in collegamento, un altro grande protagonista della storia della tv, Pippo Baudo». Le “materie” e le domande del tabellone spazieranno dai varietà agli sceneggiati, fino alle fiction. Dalla comicità alla musica, passando per i programmi che più hanno lasciato il segno come “Canzonissima” “Fantastico” o i Festival di Sanremo. Ma anche gli iconici “Carosello”, “Indietro tutta!” e molti altri, tra cui i giochi a premi, la divulgazione di Piero e Alberto Angela, i cartoni animati e il grande sport.