Carlo Conti torna con la seconda edizione di “Top Dieci”

Dal 17 aprile torna su Raiuno con la seconda edizione del programma che ha brillantemente proposto e “testato” lo scorso anno Carlo Conti Credit: © Rai Stefania Zizzari







Carlo Conti dal 17 aprile torna su Raiuno con la seconda edizione di "Top Dieci", il programma che ha brillantemente proposto e “testato” lo scorso anno. Come ricorderete, due squadre, formate da tre personaggi famosi ciascuna, si sfidano cercando di indovinare le voci di classifiche legate alla musica e ai costumi degli italiani. E scatta subito l’effetto nostalgia.

Le squadre

A giocare nella prima puntata sono la squadra dei “Cine Natale”, formata da Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli, e la squadra dei “Goggi”, con Loretta Goggi, Cesare Bocci e Paola Minaccioni. «Finora abbiamo giocato, ad esempio, con gli oggetti più “portati via” dagli alberghi, o con gli indumenti intimi più venduti, i primi piatti preferiti, o ancora gli oggetti più dimenticati sui treni» spiega Carlo Conti. «Stavolta punteremo sempre più sulle curiosità, sugli usi e i “disusi”, sulle abitudini degli italiani».

Gli ospiti

In ognuna delle sei nuove puntate arriveranno uno o più ospiti, pronti a giocare con le loro classifiche personali. Nel primo appuntamento sarà la volta di Rita Pavone e di Giorgia, che ripercorreranno così le loro carriere attraverso i brani di maggiore successo. Programma vincente non si cambia, e lo show resta fedele a se stesso. «Il format è quello» prosegue il conduttore. «Il segreto è tutto nel fatto che il pubblico a casa si diverte a giocare e a cercare di indovinare le voci delle classifiche, proprio come fanno i personaggi famosi in studio».

A proposito di studio, quest’anno il conduttore si è spostato dagli studi Fabrizio Frizzi, che ospitavano la prima edizione, all’Auditorium del Foro italico. «La scenografia è semplice, essenziale, tecnologica: due banchi per i concorrenti delle squadre, io al centro e sulle pareti i grandi muri luminosi dove verranno proiettate le classifiche. Avremo anche una ventina di persone come pubblico» aggiunge il conduttore. «Un’altra piccola differenza è questa: mentre lo scorso anno, in pieno lockdown, avevamo dovuto utilizzare dei manichini per far indossare abiti relativi alle classifiche sulla moda, nelle nuove puntate potremo far entrare in studio ragazzi e ragazze a fare da modelli veri e propri».

Ma questo non è l’unico impegno televisivo di Conti. L’11 maggio su Raiuno condurrà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello; a fine maggio c’è la finale dello Zecchino d’Oro, in coppia con Mara Venier, e l’8 giugno lo vedremo in "Con il cuore - Nel nome di Francesco", il tradizionale appuntamento da Assisi.