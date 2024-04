Carlo Conti torna con una nuova edizione di “I migliori anni”

Nelle cinque puntate dello show verranno omaggiati cinque decenni, dagli Anni 60 ai Duemila Stefania Zizzari







Diciamo la verità: quando giochi con i ricordi, poi ci resti (piacevolmente) impigliato dentro. È forse questo il segreto di “I migliori anni”, il programma di Carlo Conti che sabato 6 aprile parte con la decima edizione. Nelle cinque puntate dello show verranno omaggiati cinque decenni, dagli Anni 60 ai Duemila, attraverso il racconto di ospiti (nella prima puntata, Carlo Verdone, Patty Pravo e Francesco Gabbani) che, tra televisione, musica, cinema, hanno fatto la storia dello spettacolo italiano, e non solo. «Anche stavolta» dice il conduttore, «ho introdotto delle novità, dei “restyling” che piacciono tanto a me».

Per esempio?

«La “future box”, la scatola del tempo nella quale gli ospiti scelgono le canzoni, gli oggetti e i personaggi per loro indimenticabili, da inserire idealmente per tramandarli alle future generazioni».

E nella sua scatola del tempo lei cosa metterebbe?

«Per le canzoni, tutto il repertorio di Battisti. Per l’oggetto, la radio, ma aggiungerei anche un dvd del film “Amici miei”. Il personaggio è Alberto Sordi, attore indimenticabile».

Carlo, qual è il suo decennio del cuore?

«Dal 1975 al 1985. È stato l’inizio di tutto, è lì che è scattata la grande fortuna della mia vita: trasformare una mia passione nel mio mestiere».

Allora facciamo un gioco. Ci racconti, per ognuno di questi anni, la cosa che l’ha reso speciale.

«Nel 1975 si sentiva parlare delle prime radio private. Io facevo Ragioneria ma i miei amici andavano all’Istituto tecnico industriale e avevano costruito un piccolo trasmettitore in Fm. Il pomeriggio lo accendevamo e... nel palazzo nessuno vedeva più la televisione (ride)! Ci doveva essere una sorta di interferenza con le frequenze. Tant’è, era nata la nostra prima radio: Radio Firenze Nova perché ci trovavamo in zona Firenze Nova».

Nel 1976, invece?

«Comincio a rendermi conto che oltre agli amici esiste anche una presenza femminile. E alle feste in casa della domenica pomeriggio io, che non amavo ballare, mettevo i dischi. È l’inizio della mia carriera come deejay (ride)».

Proseguiamo con il 1977.

«Esce il film “La febbre del sabato sera” e arriva dagli Stati Uniti il mondo delle discoteche con tutto il suo fascino. Intanto suono il campanello a Radio Firenze 2000 e chiedo: “Avete bisogno di un deejay?”. “Sì, la domenica pomeriggio e non paghiamo”. Dico: “Va bene”. Da lì le domeniche, invece di uscire con gli amici, le passavo in radio, da solo, con il microfono, a parlare col muro…».

Siamo al 1978.

«L’anno del mio primo amore. Lei si chiamava Guia, faceva la prima superiore, io la quarta. Durante la ricreazione mi appoggiavo al termosifone del corridoio con una posa alla Fonzie, sperando di conquistarla... Ricordo le uscite del sabato pomeriggio con lei e i primi baci “alla francese” (ride)».

E il 1979?

«È l’anno della patente e della mia prima auto, una 127 arancione che la mia mamma comprò con tanti sacrifici. Era scassatissima, ma era la mia prima meravigliosa macchina!».

Andiamo con il 1980.

«L’anno dell’esame di maturità e del diploma. Mi investirono qualche giorno prima dell’esame: tibia e perone rotti, mi misero un gesso pesantissimo su tutta la gamba. Il fatidico giorno mi portarono con l’ambulanza a scuola e feci l’esame in barella. I professori si intenerirono e strappai un 60/60!».

Siamo al 1981.

«Mi propongo come deejay in una discoteca di Fiesole: mi prendono e comincio a guadagnare qualche soldo. Faccio anche delle piccole cose televisive su una rete locale e mi fanno condurre una sorta di talent show ante litteram per nuove proposte. Un giorno si presenta un certo Leonardo Pieraccioni…».

Un’amicizia che dura tuttora. E nel 1982?

«L’anno del militare. Non avrei dovuto farlo, ero figlio unico di madre vedova, invece arrivò la cartolina. Ho dei bei ricordi, anche perché ero a Firenze e quando il pomeriggio uscivo dalla caserma andavo in radio a trasmettere, e poi rientravo la sera».

E nel 1983?

«L’anno del primo “tour estivo” con Leo. Si chiamava “Canta giovane”: noi due, con sei cantanti, portavamo in giro per la Toscana questo spettacolino».

Siamo al 1984.

«Divento direttore di Radio Fantasy, dove lavoravo in quel periodo, e il proprietario della discoteca “Aloha” di Fiesole mi affida una sorta di direzione artistica».

L’ultimo anno del suo decennio: il 1985.

«Faccio il provino per “Discoring”, il programma musicale su Rai1, e mi prendono. A giugno a Roma firmo il mio primo contratto Rai. Ricordo che a via Teulada girovagavo nei corridoi con la speranza di incontrare la Carrà o Baudo, mi sentivo nell’Olimpo! Ma quell’anno è importante perché feci anche una trasmissione per Rai3 a Vibo Valentia e lì incontrai Giorgio Panariello, un ragazzo che imitava Renato Zero in maniera perfetta».

L’altro incontro professionale più importante della sua vita…

«Gli raccontai che con “tale Leonardo Pieraccioni” stavamo organizzando su una rete toscana il nostro primo programma televisivo che si chiamava “Succo d’arancia”. Lui per noi sarebbe stato l’elemento perfetto. Alla fine accettò, ma il programma aveva due scalette, una con e una senza Giorgio: ogni volta non si sapeva se sarebbe arrivato a Firenze oppure no. Da cosa dipendeva? Se aveva o no i soldi per la benzina! Ma questa è un’altra storia e siamo già nel 1986».

E invece qual è l’anno in cui condurrà di nuovo Sanremo?

«Se tra un anno, tra cinque o tra dieci la Rai me lo chiederà, cercherò di capire se in quel momento avrò ancora l’orecchio attento e moderno per la scelta delle canzoni. Perché questa è la cosa più importante per il Festival».

È vero che le è stato offerto il prossimo Festival e che lei ha declinato?

«Se me l’avessero chiesto e io avessi detto di no, non lo racconterei, per rispetto di chi dovesse accettare dopo di me».