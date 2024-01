“Caro Marziano”, su Rai3 tornano i reportage di Pif

Dal 29 gennaio, con 35 nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20 Tiziana Lupi







Pif torna a raccontare la Terra e i suoi abitanti all’ipotetico alieno al quale si è rivolto per la prima volta nel 2017. Il 29 gennaio, infatti, torna su Rai3 "Caro Marziano" con 35 nuove puntate, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.20. La parola d’ordine è ancora la stessa: curiosità. «Ho scelto da sempre di non “stare sul pezzo”, come si dice, di non lasciarmi guidare dall’attualità. E sono felice di questa scelta che, almeno finora, ha pagato» racconta Pif.

Quindi non vedremo mai i protagonisti delle storie di cronaca...

«No. La regola che ho sempre seguito è quella di non commentare mai ciò che succede perché lo fanno già tutti. A meno che, naturalmente, non si abbia qualcosa di diverso da dire».

Ci può anticipare qualcosa di questa nuova edizione?

«Parleremo del curling, uno sport che spesso viene ridicolizzato e che, invece, è estremamente impegnativo. Poi, cambiando decisamente argomento, racconteremo la storia di Tatiana e Andra Bucci, due sorelle italiane di origine ebraica scampate all’Olocausto, e del loro cuginetto che, invece, morì nel lager nazista. È una storia impressionante perché il campo di sterminio visto con gli occhi dei bambini fa ancora più orrore».

Lei fa una televisione particolare. Quella degli altri la guarda?

«Poco, ma solo per mancanza di tempo. Mi piacciono molto i programmi sull’agricoltura e sulla natura, tipo "Linea Verde", e guardo Maurizio Crozza».