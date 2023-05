“Casa a prima vista”, come trovare l’abitazione dei propri sogni

Nadia Mayer e Ida Di Filippo sono le esperte del nuovo programma dedicato al mercato immobiliare Simona De Gregorio







Trovare la casa dei propri sogni non è per nulla facile. Lo sanno bene i clienti di "Casa a prima vista", il nuovo programma al via lunedì 8 maggio su Real Time. In ogni puntata si alternano tre agenti di Roma e dintorni e tre di Milano e zone limitrofe, che, dopo aver raccolto le indicazioni di clienti molto esigenti, si mettono alla ricerca della casa che potrebbe avere le caratteristiche giuste. Il candidato acquirente, dopo le visite agli appartamenti, dovrà scegliere la proposta migliore. E noi abbiamo chiesto a Nadia Mayer e Ida Di Filippo, agenti rispettivamente di Roma e Milano, di darci delucidazioni sull’attuale mercato immobiliare.

Quali sono le richieste più frequenti degli acquirenti?

Nadia: «Il 90% desiderano uno spazio esterno, un terrazzo o un giardino. Un’esigenza che è aumentata notevolmente dopo la pandemia, quando il lockdown ci ha costretti a restare a lungo in casa».

Ida: «Sì, basta un balcone spazioso, ma le case che hanno solo finestre sono difficili da vendere».

E per quanto riguarda gli interni?

Nadia: «Sono richieste le cucine a vista ed è apprezzata la cabina armadio. Ultimamente c’è grande attenzione anche al risparmio energetico, quindi si osserva se gli infissi sono nuovi».

Ida: «Un salone ampio con cucina a vista, magari da nascondere con una porta scorrevole. La zona giorno spaziosa viene privilegiata rispetto alla zona notte».

Quando si legge un annuncio immobiliare, a cosa dobbiamo fare attenzione?

Nadia: «La descrizione dovrebbe spiegare stato e condizioni della casa. Le foto possono essere ingannevoli perché, se realizzate col grandangolo, fanno sembrare gli ambienti più grandi. Il mio consiglio invece è di guardare com’è esposta la casa: un primo piano può essere più luminoso di un ultimo se orientato male».

Ida: «E poi occorre specificare i servizi che la zona offre, come mezzi pubblici, scuole, supermercati...».

Come si può capire quanto può valere la propria casa?

Nadia: «Guardando i prezzi con cui sono in vendita appartamenti simili al proprio nella stessa zona».

Ida: «Concordo. Questo è il miglior metro di valutazione per capire se la cifra che si ha in mente è consona o troppo alta».

Meglio prima vendere e poi acquistare, immagino...

Nadia: «Conviene prima vendere, così da avere la liquidità per fare una proposta per l’acquisto. Altrimenti si rischia di trovare la casa dei sogni ma di non poterla bloccare».

Ida: «Sì, occorre mettere sul mercato il proprio appartamento per vedere quante persone sono interessate».

Quali accorgimenti avere al momento di fare la proposta d’acquisto?

Nadia: «Se ci sono difformità tra la planimetria della casa e il suo reale stato è bene fare una proposta vincolata a che tutto sia in regola».

Ida: «Consiglio anche di fare una proposta vincolata all’accettazione del mutuo da parte della banca».

Meglio chiedere qualche informazione anche sul condominio?

Nadia: «Sì, soprattutto alla luce del fatto che oggi molti investono in appartamenti per trasformarli in case vacanza o affitti brevi. E i condomini rischiano di diventare degli alberghi».

Ida: «Anche la presenza del servizio di portierato è molto gradita».

Meglio dare una rinfrecata alla casa prima di metterla in vendita?

Nadia: «Se è stata fatta una ristrutturazione totale, difficile recuperare i soldi spesi perché non è detto che gli interventi incontrino i gusti del cliente che la vuole personalizzare».

Ida: «Però un’imbiancatura e liberare il più possibile gli spazi da oggetti superflui la rende più appetibile».