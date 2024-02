“Casa a prima vista”: la casa giusta? Ecco ciò che dovete sapere

I consigli per comprare o vendere un immobile di Corrado Sassu, l’esperto del programma di Real Time Simona De Gregorio







Prosegue su Real Time la sfida tra mediatori immobiliari che fanno a gara per soddisfare le esigenze dei clienti in cerca del loro appartamento dei sogni. Nel corso delle puntate di "Casa a prima vista" gli agenti milanesi Ida, Mariana e Gianluca si alternano ai romani Nadia, Blasco e Corrado. Preziosissimi inoltre i consigli che gli esperti danno a ogni fine episodio rivolti a chi deve vendere o comprare casa. E noi abbiamo approfittato di Corrado Sassu per spiegarci come gestire al meglio la compravendita.

I consigli per chi deve vendere e acquistare?

«È sempre meglio mettere prima sul mercato l’appartamento perché i tempi di acquisto sono 1/3 inferiori rispetto a quelli necessari per la vendita. Inoltre è opportuno fare bene i conti sulla propria disponibilità economica, informandosi anche in banca su un eventuale mutuo da richiedere. In questo modo è possibile stabilire un budget. In ultimo, il venditore può fissare il rogito qualche mese dopo l’accettazione della proposta di acquisto così da avere il tempo di trovare una nuova abitazione».

Come trovare la casa ideale?

«Innanzitutto è opportuno fare una lista dei requisiti essenziali che per noi l’abitazione deve avere: per esempio lo spazio esterno, il piano alto, la vicinanza ai servizi essenziali. Un appartamento che soddisfa almeno ¾ delle nostre necessità è da prendere in considerazione».

Cosa chiedere all’agenzia prima di andare a vedere una casa?

«L’agente dovrebbe fornire più informazioni possibili: dalla planimetria alla visura catastale, dalle foto a un video dell’appartamento, in modo che il cliente possa farsi una prima idea».

E alla proposta d’acquisto?

«Prima di formalizzare una proposta d’acquisto è bene chiedere l’anno di costruzione dello stabile e accertarsi che la distribuzione degli spazi sia conforme alla planimetria (in caso contrario andranno fatti pratiche e lavori per la messa a norma). Poi farsi dare una visura ipotecaria. Quindi, verificare con l’amministratore del condominio che i pagamenti siano in regola e se ci sono spese straordinarie già deliberate o previste».

Qual è il limite di trattabilità di una casa?

«Dal 5 al 7 per cento rispetto al prezzo di vendita. In ogni caso se l’immobile è sul mercato da diverso tempo significa che la cifra richiesta è troppo alta e quindi l’acquirente tende a fare una proposta inferiore».

Come avere una corretta valutazione del valore dell’immobile?

«Io consulto un portale della Agenzia delle entrate, chiamato Sister, dove gli agenti immobiliari possono avere tutte le informazioni sull’immobile in questione: rendita catastale, metri quadrati, esposizione, impianti di riscaldamento, presenza di un box... Poi elaboro una stima sulla base dei prezzi medi richiesti nella stessa zona per appartamenti simili, ma anche in riferimento al prezzo con cui sono state vendute abitazioni con le stesse caratteristiche negli ultimi 12 mesi. Infine si consulta il borsino immobiliare del valore medio al metro quadro in quella zona. Con questi dati stendo una relazione da presentare al venditore in cui sono presenti il prezzo minimo e massimo che può realizzare».

Qual è la media della provvigione dell’agente e quando va pagata?

«La provvigione per l’acquirente si aggira intorno al 3-5 per cento. Chi vende molto spesso non la paga o si accorda per una cifra intorno all’1 o 2 per cento al massimo. Per quanto riguarda il pagamento, la giurisprudenza è chiara: l’agente ha diritto a ricevere la provvigione quando la trattativa viene perfezionata, ovvero nel momento in cui il venditore accetta la proposta di acquisto».

E come si fa a tutelarsi se in un secondo momento subentrano intoppi o irregolarità?

«Si può inserire nella proposta d’acquisto una clausola sospensiva che condizioni la finalizzazione dell’acquisto alla verifica di tutta la documentazione dell’immobile: che sia libero da ipoteche e in regola con la posizione catastale e urbanistica».

Se una casa è da ristrutturare, è utile un render (un progetto tridimensionale, ndr) per mostrare come potrebbe diventare?

«Proporre un’idea di progetto risulta molto utile se ci sono diversi lavori da fare. Un conto è dire che un muro si può abbattere, un altro è mostrare il possibile risultato».