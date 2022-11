“Casa Baio”, i consigli di cucina di Manuele Baiocchini

Il giornalista sportivo di Sky Sport e appassionato di cucina torna da sabato 19 novembre su Food Network Simona De Gregorio







Anche se l’Italia non scenderà in campo ai Mondiali, Manuele Baiocchini, giornalista sportivo di Sky Sport e appassionato di cucina, si sta riscaldando per tornare ai fornelli con "Casa Baio", da sabato 19 novembre su Food Network. E con lui abbiamo usato metafore calcistiche per carpirgli segreti utili e ricette da sperimentare.

Qual è la ricetta per fare gol con i suoi ospiti?

«Gli spaghetti con le vongole in bianco ma “sporcati” con pomodorini freschi, che danno un tocco di dolcezza al piatto».

Il piatto da difesa per quando si ha poco tempo?

«Consiglio di provare le uova in trippa, facili, veloci e con pochi ingredienti. Si preparano con una frittata sottile tagliata a striscioline, larghe quanto una tagliatella, che si passano poi in una salsa di pomodoro e basilico. Quindi, si servono con pecorino grattugiato».

Un consiglio da fuoriclasse?

«La parmigiana a strati: fette di melanzana al forno su cui appoggiare salsa di pomodoro, scamorza e basilico».

L’errore da cartellino giallo?

«Occorre stare attenti ai tempi di cottura, da cui dipende la riuscita di un piatto. Poi preferite ingredienti freschi e di stagione. In questo periodo punterei su zucca e funghi per preparare i risotti. E i broccoli, ottimi fritti con una pastella di farina e birra fredda».

Uno strappo alla tradizione per cui si rischia il rigore?

«Ho sperimentato la pasta cacio e pepe con una grattata di scorza di limone. Un azzardo che i puristi della tradizione punirebbero con il cartellino rosso, ma che dà freschezza a un piatto sostanzioso».

Da tifoso della cucina romana qual è il piatto con cui gioca in attacco?

«I saltimbocca. Ma invece di appoggiare sulla fetta di vitello il prosciutto crudo e la salvia, li faccio a involtino farcendo la carne con la scamorza. Un azzardo? Provateli... prima di ricorrere al Var (ride)!».