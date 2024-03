“Casa Mastrota”, la nuova vita di Giorgio e lo show di cucina

Siamo andati a Bormio dove nasce il programma in onda su Food Network Enrico Casarini







Un invito da Giorgio Mastrota non si può rifiutare. E chi potrebbe dire di no alla seduzione del sorriso, della parlantina, della simpatia del re delle televendite… Questa volta, poi, non c’è nulla da comprare. Ora Giorgio ci invita a pasteggiare con lui a “Casa Mastrota”, la sua nuova trasmissione di cucina in onda su Food Network (canale 33). La promessa è semplice e allettante: con lui si mangia bene e si spende poco. Ognuno dei piatti che esegue nella puntata, infatti, viene “contabilizzato” centesimo per centesimo, partendo da una proposta che costa meno di 5 euro e salendo fino a un massimo di 20 euro…

C’è un’altra sorpresa, però. Questa “casa” non è all’ombra del Duomo, come tutti si attenderebbero. Da qualche tempo il milanesissimo Mastrota ha scelto di vivere a Bormio (SO) in Valtellina, nel cuore della montagna lombarda. E infatti Sorrisi è salito in quota per farsi raccontare da Giorgio questa vita nuova per residenza e, se vogliamo, per televisione. Passeggiando tra le botteghe bormine, tutti si fermano a salutarlo, perché qui ormai Mastrota è una figura quotidiana. «Eh, ma sei dappertutto!» gli dice la signora Lucia, elegantissima nei suoi abiti tradizionali: «Accendo la tv e ci sei; passeggio e ti incontro: “slaparot”, chiacchierone, che non sei altro!». Facendo tappa sulle piste da sci di Bormio 2000, ci facciamo raccontare questa avventura.

Giorgio, da quanto tempo vive a Bormio?

«Da sei anni. La mia famiglia è molto legata a questa terra e siamo sempre venuti qui, d’estate e d’inverno. Un giorno mi sono svegliato nella nostra casa di Bormio e mi sono detto: “Quasi quasi provo a dire a mia moglie Floribeth se le andrebbe di fare la pazzia di trasferirci qui”. Del resto, c’era una strana quadratura del cerchio con i miei figli: Federico finiva il liceo, Matilde finiva l’asilo, Leonardo doveva iniziare il nido… E per il lavoro Flo e io potevamo alternarci ad andare a Milano».

La pazzia è stata condivisa, immagino…

«Mia moglie, a proposito, ci siamo sposati proprio qui… ha risposto: “Sì, facciamolo!” così velocemente che ho dovuto chiederle: “Ma sei sicura?”. Era un cambiamento importante, ma è avvenuto».

Come scorrono le sue giornate a Bormio?

«Ci sono i figli da portare a scuola. C’è il pranzo da fare tutti insieme, come facevo con i miei, e naturalmente io mi occupo dei fornelli. E nel pomeriggio posso fare un po’ di sport, dallo sci alla bicicletta, o camminare con mia moglie. E se mi capita di avere, come si dice oggi, una “call”, una riunione telefonica di lavoro, cerco di farla durare poco! Il lavoro ormai è solo Milano, sempre che non ci si vada in famiglia».

Che cosa succede, allora?

«Che viviamo la città da turisti. A parte Federico, che ci abita perché studia all’università, noi facciamo proprio i turisti: Leonardo ama girare in tram e Matilde adora i giardini di Porta Venezia e poi le piace fare dei giretti di shopping, che per lei ancora significa vedere solo le vetrine e comprare magari una magliettina».

A proposito di shopping, quanti, incontrandola, le chiedono se i prodotti che vende in tv funzionano?

«È una domanda classica. Non tanto a Milano, ma mi capita spesso di venire salutato come se fossi un vecchio amico: è tutto un “ciao”, un “guarda chi c’è”… Però mi piace e rispondo sempre a tono. Poi sono il mito dei venditori nei mercati rionali: scatta sempre il “abbiamo qui Mastrota!”. Ma quelli sono dei venditori veramente bravi, degli improvvisatori fenomenali. E, quando mi chiamano, io naturalmente dopo compro sempre qualcosa».

È diventato come lo Chef Tony, il grande venditore di coltelli…

«Praticamente sì. Chef Tony era un mio mito. Pensi che una volta ho chiamato per acquistare i coltelli, ma quando ho detto il mio nome hanno messo giù il telefono. Ho dovuto ritelefonare per convincerli. Prima di smettere di lavorare vorrei proprio togliermi lo sfizio di fare una televendita “all’americana” come le sue, urlando sul serio, sbattendo la merce sul tavolo».

Andiamo a tavola, ora. Qual è il suo piatto forte?

«Mi sto specializzando in cucina valtellinese, perché qui uno vuol mangiare pizzoccheri (piccole tagliatelle di grano saraceno condite con formaggio casera e verza, ndr), sciatt (frittelle di grano saraceno e formaggio), taròz (un piatto con patate, formaggio e fagiolini)… Ma faccio anche altro. Il programma, comunque, gioca soprattutto sul fatto che io cucino per i miei bimbi, per mia moglie, per mia figlia Natalia (avuta con Natalia Estrada, ndr) e la sua famiglia, quando mi vengono a trovare. Per chiunque, insomma, si presenti. Mi piace ricreare l’atmosfera che c’era a casa mia quando ero bambino: tutti danno una mano, e si sta insieme. Una situazione in cui magari, mentre io preparo il soffritto, Matilde fa i compiti sul tavolo e studia l’area del triangolo. E comunque, sono forte sul risotto: secondo me, lo faccio meglio di Cracco (ride)».

E allora deve dirci il suo segreto per un risotto perfetto…

«L’ho imparato proprio da chef bravi come lui: non preoccupatevi di salare tanto il brodo, perché il sale va messo appena si butta il riso nel soffritto, prima di sfumarlo col vino bianco».

Prendiamo nota. D’ora in poi dovremo dire: “Parola di Chef Giorgio”!