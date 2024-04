“Cash or Trash”, l’asta è aperta ai vip

Aumenta la passione degli italiani per l’antiquariato e il vintage. E lo dimostra il successo di "Cash or Trash - Chi offre di più?", il programma del Nove dedicato al collezionismo e alle aste di oggetti rari e originali, che ora sta per arrivare con una versione inedita. Parliamo di sei episodi in prima serata a partire da lunedì 15 aprile, in cui il conduttore Paolo Conticini ospiterà dei vip che presenteranno oggetti particolari all’esperto Alessandro Rosa per valutarne il valore. Quindi, i mercanti Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e la new entry Federico Bellucci, si sfideranno con offerte, rilanci, bluff e strategie per aggiudicarseli.

Ogni puntata avrà un tema e i protagonisti del primo episodio, “Family and friends”, saranno proprio gli esperti storici della trasmissione che metteranno in vendita oggetti personali: un telefono, una radio, un’opera d’arte, una sedia d’autore, un oggetto in vetro, una lampada, un arnese in legno.

Dalla seconda serata toccherà poi a volti noti dello spettacolo: Marisa Laurito, amante di design e modernariato, sarà la madrina della puntata “Viva l’Italia” e porterà una scrivania d’epoca; Filippa Lagerbäck, appassionata di viaggi, durante la serata “Pacchi dal mondo” proporrà una manifattura nordica; il re del cioccolato Ernst Knam ci farà scoprire in “Arti e mestieri” un oggetto artigianale in vetro; la star di "Beautiful" Daniel McVicar cercherà acquirenti per un suo cimelio in “Sognando l’America”; infine Arturo Brachetti ci stupirà in “Magia e misteri” con una rarità misteriosa. Nel corso del programma non mancheranno aneddoti e racconti legati a ogni “tesoro” dei protagonisti, che come sempre potranno decidere se accettare l’offerta degli esperti.