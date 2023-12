“Cash or trash Xmas edition”, con Paolo Conticini

Due speciali in prima serata a tema natalizio in onda mercoledì 20 e 27 dicembre, sempre sul Nove Antonella Silvestri







L’8 gennaio si apre la nuova stagione delle divertenti aste di "Cash or trash". Intanto, Paolo Conticini e il suo team sono pronti per i due speciali in prima serata a tema natalizio in onda mercoledì 20 e 27 dicembre, sempre sul Nove. Le due serate vedranno ospiti come Gabriele Cirilli, Sara Simeoni, Fabio Caressa e Vladimir Luxuria che metteranno all’asta oggetti personali.

Paolo, si sta riscoprendo la passione per l’antiquariato e il collezionismo...

«Il nostro è un format interessante perché in ogni casa c’è qualche oggetto, appartenuto magari a zii o nonni, che viene rinvenuto e considerato, a ragione o torto, un tesoro. E poi dietro ogni articolo che viene proposto c’è una storia da raccontare».

Lei tende ad accumulare oggetti?

«Sono un accumulatore seriale! Mi spiace buttare via una cosa che mi è stata regalata. Naturalmente gli oggetti più preziosi li conservo gelosamente. Quando ricevo regali non proprio di mio gusto, nel tempo, con un tacito accordo, mia moglie li fa sparire. Io però non lo devo sapere (ride)».

Un regalo che metterebbe all’asta?

«Da bambino mio padre mi regalò una motocicletta vera in miniatura. Gli costò una fortuna, ma la usai poco perché papà si rese conto che avrei potuto farmi del male. Allora la fece sparire dicendo che l’avevano rubata. Quando ho poi compiuto cinquant’anni, mio fratello, non so come, l’ha ritrovata e me l’ha regalata di nuovo. Più che all’asta, però, vorrei poterla donare a qualche bambino appassionato di motociclette».

Natale, tempo di mercatini. Lei li frequenta?

«Li adoro. Io sento l’aria natalizia già da fine settembre e vado in giro a curiosare perché trovo sempre oggetti interessanti».