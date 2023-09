Caterina Balivo: «Sapeste quanto è bello per me sentirmi a casa»

È tornata su Rai1: la vediamo ogni pomeriggio a "La volta buona", un nuovo programma in cui non si parla di cronaca nera Andrea Di Quarto







Il ruolo di signora del pomeriggio Caterina Balivo se lo sente cucito addosso. Non sorprende, quindi, vederla subito a suo agio alla guida di “La volta buona”. Il programma di Rai1, nuovo di zecca, ha tagliato il nastro l’11 settembre nella fascia oraria dalle 14 alle 16, dove Caterina ha già lavorato per tanti anni.

Quello spazio nelle ultime tre stagioni è stato di Serena Bortone. Un’eredità difficile?

«Sono tornata dove tutto è cominciato e dove avevo lasciato dopo “Vieni da me” (in onda dal 2018 al 2020, ndr), un programma a cui ho dovuto rinunciare per motivi personali. Quindi va tutto bene, sono a casa».

Presentando “La volta buona” ha detto che racconterà «le storie di vita che fanno bene al cuore». Ovvero?

«Quelle dei personaggi che ci verranno a trovare. Storie che hanno risvolti positivi in ambito sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo. E naturalmente ci saranno i protagonisti del mondo dello spettacolo che si racconteranno nel nostro salotto. Abbiamo anche due giochi telefonici con il pubblico da casa, ma non ho voluto un montepremi che si accumulasse: mi piace l’idea che ogni giorno ci sia un vincitore. Insomma, facciamo intrattenimento puro con vari ingredienti».

Ci sarà quindi spazio anche per la cronaca?

«Parleremo anche di attualità e di cronaca, ma sempre cronaca bianca. Da me non troverà mai spazio il fatto di sangue, non è nelle mie corde, né nella linea editoriale del programma».

In che cosa “La volta buona” si differenzia dai tanti altri salotti televisivi?

«È il salotto di Rai1, dove le persone a casa possono ascoltare storie di vita, sapere quello che sta succedendo nel mondo, capire dove sta andando la nostra Italia, conoscere i lati buoni delle persone che hanno magari avuto dei problemi, ma ce l’hanno fatta. O ancora, scoprire delle eccellenze italiane in tutti campi, quelle “chicche” che abbiamo solo noi, che magari sono molto famose nel mondo e noi stessi non conosciamo. Perché ci sono!».

Negli ultimi anni lei ha lavorato con altre reti ed esplorato generi diversi. Che cosa ha imparato lontano da Mamma Rai?

«Fuori dalla mia “zona di comfort” ho trovato un mondo di persone competenti che mi hanno permesso di imparare cose nuove. Quando ho fatto “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8 mi sono rapportata con un programma registrato che aveva dei tempi quasi da sceneggiatura, da film, anche se era tutto autentico. La conduzione si deve plasmare e lì ho imparato a fare una cosa completamente diversa. Ho amato molto condurre un gioco (“Lingo” su La7, ndr) dove i tempi sono completamente diversi e in 50 minuti ci sono un inizio e una fine, e vince il più bravo. Bisogna fare tanti passi indietro per far funzionare il format. Anche il podcast “Ricomincio dal no” è stato strano: non lavorare con la tua faccia, con la tua fisicità, è stata un’esperienza completamente nuova».

Ha esordito giovanissima e negli ultimi 20 anni è stata in video con continuità. Come è cambiata Caterina in questi anni?

«A livello di entusiasmo, forse, ci si concentra più sulle novità, è normale. La mia leggerezza, la mia voglia di non essere pesante e di prendermi in giro, perché non siamo in sala operatoria, quella resta uguale. È una cosa che ho affinato negli anni, anche vedendo una televisione dove molti si prendono maledettamente sul serio. Sono diventata intollerante a questa cosa».

Come mamma, che tv fa vedere ai suoi figli Guido Alberto di 11 anni e Cora di 6? Controlla o li lascia liberi?

«Non lascio libero proprio nessuno, sono un “parental control” vivente (ride)! I film li faccio vedere in inglese, perché io sono una capra in inglese e non voglio che anche i miei figli lo siano (e già mi odiano per questo). “Mamma, io non capiscio niente” mi diceva mia figlia da piccola. Mio figlio, invece, ama “Lo show dei record” e “Scherzi a parte”».

Qual è stata la sua più grande gaffe in onda? Quella che la fa ancora arrossire?

«Volevo a tutti i costi Piero Angela ospite di “Vieni da me” all’ultima puntata. Avevamo già registrato dei pezzi del programma e indossavo ancora il vestito che avevo usato per un balletto. Un outfit non volgare, ma... come dire? Molto audace, vistoso. A un certo punto mi trovo davanti Piero Angela che mi ha vista così... Mi sono scusata, ero molto imbarazzata».

E lui come ha reagito?

«Effettivamente mi ha detto che andavo bene così, è stato un gran signore».

Un altro idolo di sempre che è riuscita a intervistare?

«Carla Fracci, che ballò con me “Asereje” (tormentone estivo del 2002 del trio spagnolo Las Ketchup, ndr). Fu un momento unico: ve la immaginate Carla Fracci, il mito, che si alza dalla sedia e si mette a ballare “Asereje”? Non è mai più capitato».