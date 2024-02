Il 17 febbraio su Canale 5 torna Maria De Filippi con nuove storie e nuove emozioni Redazione Sorrisi







Nella puntata del 17 febbraio 2024 di "C'è posta per te", la quinta di questa nuova stagione, avremo come ospiti tre nomi amatissimi: il campione di tennis Matteo Berrettini, la cantante Giorgia e il bravissimo professore di "Amici" Emanuel Lo. Per Matteo Berrettini è un esordio assoluto nel programma, per Giorgia è la seconda (l'ultima è nel 2018), mentre Emanuel Lo è presente per la primissima volta.