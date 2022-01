“C’è posta per te”, i momenti più belli degli ultimi 10 anni

Torna su Canale 5 l’amatissimo programma condotto da Maria De Filippi. Con nuove storie, sorprese e ospiti Alessandro Alicandri







Preparate i fazzoletti per commuovervi (ma anche per le lacrime che verranno dal ridere): dall’8 gennaio torna su Canale 5 “C’è posta per te” (e questa sarà la 25ª edizione). La formula è quella che conosciamo bene: è la trasmissione per eccellenza dei sentimenti, delle rappacificazioni e delle grandi sorprese, diretta sapientemente da Maria De Filippi.

Il programma si è sempre distinto, tra le altre cose, per i suoi “regali” da favola: persone comuni hanno avuto l’opportunità di incontrare personaggi famosissimi del cinema, della musica e della tv. E qui facciamo a voi un regalo, selezionando alcune delle star invitate in studio dal 2011 in poi per incontrare un loro grande fan. Un momento speciale, di grande emozione e aiuto: molti partecipanti hanno infatti trovato nuovi stimoli per superare le difficoltà in cui si trovavano. E intanto siamo tutti in attesa dei nuovi ospiti di fama internazionale che vedremo presto.