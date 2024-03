“C’è posta per te”: le storie che più ci hanno fatto emozionare

Si avvicina l’ultima puntata dello show del sabato sera di Maria De Filippi che anche quest’anno registra ascolti record Solange Savagnone







Anche le cose più belle prima o poi sono destinate a finire (almeno per il momento). Quindi prepariamoci moralmente, perché il 16 marzo andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata di “C’è posta per te”. Per due mesi ogni sabato sera le sue storie, raccontate come soltanto Maria De Filippi sa fare, non ci hanno soltanto tenuto compagnia, ma ci hanno fatto commuovere, ridere, riflettere, arrabbiare e a volte indignare.

Figli abbandonati, incomprensioni familiari, amori traditi, ma anche ritorni di fiamma che si perdono nel passato. È accaduto di tutto nella 27a edizione di “C’è posta per te”. In queste pagine abbiamo voluto ricordare le vicende che più ci hanno toccato, per rivivere così le emozioni che questo programma riesce a regalarci. Non a caso anche quest’anno gli ascolti sono stati incredibili: fino alla settima puntata la media è stata di 4 milioni e 600 mila telespettatori, con oltre il 30 percento di share. Se non vi bastano quelle qui accanto, potete rivedere tutte le storie di “C’è posta per te” su Wittytv.it. E se avete bisogno anche voi dell’aiuto della redazione, Maria è sempre pronta a inviare i suoi postini in giro per il mondo. Basta chiamare il numero 06 37352900 oppure scrivere su WhatsApp al 337 1429453. Appuntamento all’anno prossimo!

Vince l’amore (per sé stessi)

Giuseppe non si rassegna al fatto che Valeria, dopo sette anni di convivenza, se ne sia andata. Lei, già mamma e ferita in passato, lo ha lasciato perché lui l’ha tradita. La crisi era scoppiata quando, per seguire la madre gravemente malata, Valeria aveva iniziato a trascurarlo. E lui, sentendosi solo e abbandonato, si era velocemente consolato con un’altra donna, alla quale chiedeva le stesse cose che voleva da Valeria (incluso un figlio). Giuseppe però, dopo vari tira e molla con l’amante, capisce di volere solo Valeria. La situazione è tragicomica: lui piange come un bambino, ma Valeria, anche se ammette di amarlo ancora, non sente ragioni e non apre la busta: adesso vuole pensare soltanto a sé stessa.

Non accetto la scelta di mia figlia

Rosa non approva la relazione omosessuale della figlia Luana, che si è fidanzata con Damilka e con lei vuole costruire un futuro. La madre non accetta il suo orientamento sessuale che ha scoperto non direttamente dalla figlia, ma dall’ex fidanzato di Luana. A scrivere al programma è Luana. Rosa si presenta in studio con il marito Giovanni e chiacchiera a lungo con Maria De Filippi, che analizza le origini di questo rifiuto. Dopo varie insistenze, la donna apre la busta e accetta di riabbracciare la figlia, a patto che Damilka si faccia da parte, incapace di perdonare (per ora) che la figlia si sia innamorata di una donna.

Famiglie divise e lontane

Giuseppe e Antonia vivono insieme da 35 anni, erano felici con le tre figlie Aurora, Maddalena e Francesca, ma da quattro anni non hanno più rapporti con le due maggiori. La storia ha dell’incredibile. Prima Maddalena e poi Francesca se ne vanno in Germania perché si innamorano di due fratelli e vengono “adottate” dai suoceri, tanto che Maddalena darà il loro nome ai figli. A un certo punto le sorelle interrompono i rapporti con i genitori apparentemente senza un motivo. Tanto che entrambe si sposano senza dire loro nulla. In studio arrivano figlie, mariti, suoceri e l’accusa è di non aver contribuito ad alcune spese. La verità è che litigano sempre quando si sentono, soprattutto il padre con la primogenita, perché hanno caratteri fumantini simili. Prima le due figlie chiudono la busta poi, convinte dalla saggia suocera Rosa, la aprono.

Una moglie (e una suocera) da incubo

Maria e Tommaso da nove anni non hanno più rapporti con il figlio Agostino. Da quando lui ha conosciuto la compagna Debora, per Maria è iniziato un vero incubo. Alla mamma del ragazzo non piacciono né lei, né i suoi genitori. I due giovani si sposano, ma la situazione negli anni degenera, tanto che Maria e Tommaso non sono i benvenuti al funerale della consuocera e nemmeno al battesimo della loro nipotina. Nonostante il carattere duro di Maria e le convinzioni di Agostino, che sostiene di star bene anche senza i genitori, trovano comunque una strada per rappacificarsi e aprono la busta. Debora, però, non sembra molto contenta.

Il padre è come un estraneo

Maria Grazia e Raffaella sono sorelle e non vedono il padre Renato da 50 anni. È infatti sparito nel nulla decidendo di andarsene e di seguire la sua passione per le donne. Temendo però ritorsioni da parte della famiglia della moglie, scappa all’estero dove tenta di rifarsi una vita. E altre due signore gli danno due figli ciascuna. Le sorelle scoprono così di avere quattro fratelli. Tra mille dubbi, alla fine aprono la busta. Ma al padre, a cui per tutto il tempo hanno dato del lei, concedono soltanto una stretta di mano.