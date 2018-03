«C’è Posta per Te»: le storie della settima puntata

04 Marzo 2018 | 01:49 di Daniele Ceccherini

Argentero “testimone speciale” È un Luca Argentero in gran spolvero ad aprire la settima puntata di C’è Posta per Te. È l’invidiatissimo “testimone speciale” che una mamma di Napoli, Anna, ha scelto per promettere ai figli Melissa e Francesco, che reagirà al lutto che li ha colpiti - la morte del marito Gennaro - che li ha “privati anche di una madre oltre che di un padre”. Cosa per la quale chiede perdono. Argentero che ha il difficile compito di portare il “sorriso e l’alleggerimento”, ci riesce benissimo, spazzando via la richiesta di perdono, sfoggiando il napoletano imparato sul set di Sirene (“capisco anche se sono un po’ più chiattillo”), distribuendo regali per tutti, con molta eleganza: “consideratelo un invito a cena aperto” dice consegnando l’assegno. Va via come è arrivato tra applausi scroscianti.

Il padre di Carmen La seconda storia è quella di Carmen, alla ricerca del padre Giorgio, che non vede dal 2010. In mezzo ci sono mille chilometri - il padre vive in Sicilia, la figlia a Mantova -, una separazione “pesante” - tra Giorgio e la madre di Carmen - e un mare di incomprensioni, che coinvolgono anche la nuova compagna polacca del padre, Monica “che non si è sentita mai accettata”. Incomprensioni che continuano in studio, tra reciproche accuse, mediate magistralmente da Maria De Filippi, che pur non capendo come mai un padre non faccia “cose che dovrebbero essere naturali” come chiamare la figlia, alla fine riesce a far dire a Giorgio: “Metto una pietra sopra, penso solo ad andare d’accordo con lei e i miei nipoti e con Monica…” e la busta si apre!

Altro a cui pensare Decisamente triste la terza storia su una famiglia spezzata. La richiesta parte da Giada, una ragazza che vorrebbe conoscere il nonno Nando. Con lei in studio ci sono il padre Carlo e lo zio Giuseppe con il figlio Roberto. Carlo e Giuseppe raccontano di non vedere il padre da 25 anni, da quando lui aveva scritto loro di “non importunarlo più, perché ho una nuova famiglia”. E anche prima lo avevano visto poco, perché quando erano piccoli, la madre si era separata da lui perché era stata tradita. In studio, accompagnato dalla moglie Luciana, Nando fa capire che impegnato nella sua attività di pasticciere, in realtà dei due figli non gli è mai importato molto: “Abbiamo altro a cui pensare”. E dopo una serie di risposte crude e un'affermazione razzista, Maria De Filippi precisa: “Vado avanti solo per rispetto vostro, che si sappia…”. E alla fine anche se è stato difficile, Carlo, Giuseppe, Giada e Roberto hanno di nuovo qualcuno da chiamare “papà” e “nonno”. Ma “In bocca al lupo, ne avrete bisogno” dice la De Filippi al figlio Carlo, salutandolo.

Valeria, Luigi ed Emma La puntata si è poi decisamente sollevata con la seconda ospite Emma Marrone, grande voce, grande cuore e “cliente” affezionata alle trasmissioni di Maria De Filippi, che ha animato come sempre con grande generosità la storia di Valeria e Luigi. Lei vuole chiedere perdono a lui, perché presa dalla “rabbia della povertà”, non lo ha supportato e amato abbastanza in un momento difficile della sua vita, alle prese con mille difficoltà economiche. “Ti prometto che tornerò la Valeria che hai conosciuto a 20 anni, che ti dirò più spesso che ti amo… apri la busta perché ho voglia di abbracciarti” è l’appello di lei, nella sorpresa generale, tra mille bambini, luci colorate, regali a pacchi ed Emma, la star “preferita” da Luigi che l’ha voluta anche sulla torta di compleanno e l’unica con la quale la tradirebbe. Emma che regala un anello portafortuna a Valeria e anche un’esibizione speciale nel suo nuovo singolo “Effetto Domino”.

“Possiamo anche aprire la busta ma…” #CePostaPerTe pic.twitter.com/T5cz4wtnp2 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 3, 2018 Busta chiusa per ciro Dopo tante feste però, la puntata è terminata con una busta chiusa. Quella che tre figli, Vincenzo, Luigi e Marco, hanno deciso di richiudere dopo gli inutili appelli del padre Ciro, con il quale hanno più o meno chiuso i rapporti da anni, oramai. “Dovete sapere che mi mancate, che ho bisogno di voi e che vi amo”, dice Ciro. Ma i ragazzi sono poco convinti. Sembrano molto uniti tra loro e troppe cose non chiare non li convincono. “Sei una delusione come uomo. Hai mandato a scatafascio una famiglia”, gli dice Luigi. Ciro alla fine però, dice che non si arrende e ci riproverà…

