“C’è posta per te”: quante emozioni il sabato sera

Maria De Filippi, i suoi postini, tante storie e ospiti speciali. Va in onda l’appuntamento di Canale 5 dedicato ai sentimenti Alessandro Alicandri







Non c’è emozione più grande che ritrovare chi amiamo dopo un allontanamento, una lite o un brutto scherzo del destino. La pace è complicata per chiunque, ma è anche una delle esperienze più positive del nostro vivere. E ne vale sempre la pena. “C’è posta per te” da oltre vent’anni ci ricorda il potere di quel gesto e il 7 gennaio, proprio alla conclusione delle Feste, la trasmissione torna per la sua 26ª edizione, con nuove storie ma con la formula collaudata di sempre.

«È il programma che mi costa di più in termini di energia e di concentrazione» ha detto più volte a Sorrisi Maria De Filippi, che l’ha ideato e lo conduce da sempre, «ma è anche quello che mi dà più soddisfazioni. È una specie di “servizio pubblico” dei sentimenti».

Ogni settimana troveremo quindi relazioni d’amore osteggiate dalla famiglia, figli che si sono allontanati dai genitori, rapporti insanabili tra fratelli e sorelle e amicizie finite in modo burrascoso in cerca di una nuova occasione.

Non mancheranno le storie a lieto fine come quelle che hanno per protagonisti i bambini, i ricordi del primo amore e le sorprese di ringraziamento a persone speciali accompagnate dalla presenza di personaggi famosi (per citarne solo alcuni, abbiamo visto passare da qui Francesco Totti, Can Yaman e star internazionali come Owen Wilson e Antonio Banderas).

Quest’anno tra gli ospiti previsti c’è Massimo Ranieri (grande amico del programma, la sua prima partecipazione risale al 2002), mentre da Hollywood arriverà nientemeno che la bellissima Charlize Theron (che venne qui la prima volta nel 2014). Nonostante i grandi nomi, che non mancheranno, il programma rimane un “people show”, ovvero una finestra che mostra la vita della gente comune, in una società che cambia continuamente: Maria De Filippi, per esempio, prima di molti altri conduttori, ha raccontato in modo naturale le relazioni omosessuali e i “disastri” nei rapporti causati dai social network.

Negli anni la conduttrice è riuscita, quasi sempre con successo, a convincere le persone più testarde a concedere una nuova opportunità a un rapporto, ma non sempre con immediati esiti positivi: anche nell’ultima edizione si sono susseguite buste chiuse e conversazioni di chiarimento sfociate in lite. In tutto questo Maria mantiene un equilibrio da mediatrice, rispettando le ragioni di tutti, ma prende molto a cuore ogni storia, che come sappiamo segue e studia nei più piccoli dettagli. E nell’ultima edizione non sono mancate in alcune occasioni sue parole piuttosto dure verso persone che si sono dimostrate veramente poco disponibili.

Come dicevamo, la formula non cambia ma una bella novità c’è: al gruppo di postini storici (Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi) si aggiunge un nuovo volto: è quello di Giovanni Vescovo, trentenne nato a Treviso e cresciuto a Roma. Il suo è un ruolo inedito, anche se il giovane non è nuovo alla tv, anzi non è nuovo ai programmi di Maria De Filippi. È stato infatti uno dei corteggiatori di Sonia Lorenzini, tronista di “Uomini e donne” tra il 2016 e il 2017. Faccia da bravo ragazzo, fisico sportivo e una gentilezza d’altri tempi fanno di lui il candidato perfetto per girare l'Italia e aiutare Maria.

Lo scorso anno le nove puntate di “C’è posta per te” hanno confermato un successo inarrestabile: oltre cinque milioni di persone in media hanno visto il programma conquistando quasi il 30% della platea televisiva. Gianfranco, tra i postini storici del programma, ha sintetizzato in una nostra intervista il motivo per cui ci piace così tanto la trasmissione: «Credo abbia un effetto terapeutico. Ascoltare storie difficili in televisione ci fa sentire meno soli nei nostri problemi». In questo inverno sarà il nostro compagno perfetto del sabato sera.