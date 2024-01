“C’è posta per te” riparte con Maria De Filippi

Dal 13 gennaio su Canale 5. Tra gli ospiti, Luca Argentero e Matteo Berrettini Alessandro Alicandri







Sembra ieri, ma da ormai 24 anni “C’è posta per te”, giunto alla 27a edizione, entra nelle case degli italiani con il suo bagaglio di storie ed emozioni. Da sabato 13 gennaio su Canale 5 inizia la nuova edizione di quello che è sempre stato (e sempre sarà) un programma classico nella struttura e attuale nei contenuti, con all’interno i problemi e le difficoltà della società in cui viviamo. In attesa di gustarci le nuove puntate, ripercorriamo le curiosità, i segreti e qualche novità di questo appuntamento imperdibile.

I numeri

La scorsa edizione, terminata l’11 marzo, ha fatto registrare uno share medio del 27 percento. Nel 2024 verranno superate le 270 puntate: in ognuna di esse, in media, vengono presentate da Maria De Filippi cinque storie, con una durata per ciascuna che si aggira intorno ai 50 minuti. Passiamo adesso agli ospiti che, sempre in tema di numeri, nel 2023 sono stati... 23.

Gli ospiti

Se lo scorso anno abbiamo visto il ritorno di Charlize Theron (la volta precedente era stata nel 2014) e l’esordio della maestra di “Amici” Alessandra Celentano (in un divertentissimo siparietto con Luciana Littizzetto), quest’anno tra i super ospiti troveremo Luca Argentero (ormai è di casa, è la sua 11a partecipazione) e Matteo Berrettini, il tennista che ha incantato l’Italia e il mondo intero con il suo talento sportivo e il suo fascino. Matteo sarà lì per la prima volta.

I postini

Torna la formazione di postini già confermata lo scorso anno: oltre all’inossidabile Marcello Mordino, che è anche diventato un simbolo perché presente fin dagli inizi, troveremo Gianfranco Apicerni e due giovani volti che sono entrati in fretta nel cuore dei telespettatori. Ci riferiamo ad Andrea Offredi e Giovanni Vescovo. Quest’ultimo, parlando del programma, ha detto: «Maria è riuscita a creare una “comunità” di persone che seguono e condividono i loro dolori a “C’è posta” senza paura. Con un gesto di grande coraggio, in tanti partecipano e provano a migliorare la loro vita».

Come si fa a partecipare

La redazione lavora tutto l’anno senza sosta per raccogliere e selezionare le storie più belle. Per contattarla, oltre al numero di telefono fisso 06 37352900, è possibile contattare lo staff di Maria tramite un messaggio su WhatsApp al 337 1429453. Inoltre sul sito www.wittytv.it si trova un modulo da compilare in cui si possono scrivere tutti i dettagli. Nei programmi di Maria De Filippi appaiono spesso le modalità di iscrizione, abbinate a esempi di situazioni molto comuni nello show, come i rapporti tra genitori e figli interrotti per fidanzamenti non accettati e storie d’amore da ricucire. Non è concesso fare segnalazioni da parte di terze persone, a meno che non siano autorizzate.

Le regole da rispettare

La discrezione è fondamentale per la riuscita delle “sorprese”. Chi manda a cercare qualcuno non deve assolutamente rivelare o suggerire le sue intenzioni al destinatario, così come il destinatario non può sapere dai postini (che sono ignari di tutto) chi l’ha mandato a chiamare. La parte più difficile è in studio, perché tutti sono nello stesso luogo prima dell’incontro. Quindi, ogni spostamento è studiato perché le due persone non possano mai vedersi. E dietro le quinte, come ha raccontato la storica autrice Barbara Cappi a Sorrisi, «fino a pochi secondi prima di arrivare in studio, sono in una stanzetta con la musica molto forte nelle cuffie per essere isolate dai rumori esterni. Alcuni non ci credevano, per questo abbiamo mostrato quel momento andando a prendere, a volte, il destinatario della sorpresa».

Le preferenze sui social

Abbiamo chiesto alla platea di oltre 270 mila persone che ci seguono sulla nostra pagina Instagram quali sono le abitudini di visione di “C’è posta per te!”. E abbiamo scoperto che il 53 percento dei votanti lo guarda in famiglia, mentre il 44 da solo. Interessante è questo dato: il 3 percento del pubblico si raduna con gli amici ogni settimana. Le storie preferite sono le sorprese con gli ospiti vip, votate dal 45 percento, mentre il 31 percento preferisce i ricongiungimenti familiari e il restante 24 le relazioni d’amore da ricucire. Di Maria il pubblico apprezza tantissimo come sa raccontare le storie (al 42 percento) e la sua capacità di dialogare con chi è in studio (al 40 percento). Molto rilevante per il 18 percento del pubblico è la preparazione con cui studia ogni dettaglio dei protagonisti.