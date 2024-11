Cesare Bocci presenta “Magistrati”

Dal 10 novembre su Rai3, sei puntate con i casi giudiziari più eclatanti e i loro protagonisti Antonella Silvestri







È un programma pensato per svelare il volto umano di quelle persone che mettono la loro vita al servizio della giustizia. A partire da domenica 10 novembre su Rai3, con "Magistrati", Cesare Bocci ci conduce in un viaggio di sei puntate attraverso i casi giudiziari più eclatanti e i loro protagonisti.

Perché proprio un programma sui magistrati?

«È una professione di cui si parla tanto ma che pochi conoscono».

C’è un aspetto di questa professione che l’ha sorpresa?

«Avendo fatto parte del cast de "Il commissario Montalbano" ho potuto conoscere tante persone della Polizia. Da fuori si ha la tendenza a vedere queste figure come speciali, salvo poi scoprire che sono uomini e donne di una normalità disarmante. Quando ho interpretato Paolo Borsellino in una fiction, mi sono documentato ed è emerso il ritratto di una persona gentilissima, scherzosa, che alle cene lanciava le molliche di pane sui commensali per gioco».

Il programma si occupa di fatti di cronaca molto famosi.

«Lo scopo è cercare di dare un quadro obiettivo di come si sono svolti i fatti».

Cosa vedremo durante le puntata?

«Io sarò in studio e farò da narratore. Il magistrato, per questioni di sicurezza, verrà intervistato separatamente. Tra i tanti casi, ci occuperemo della cattura del boss Matteo Messina Denaro e dell’omicidio di Meredith Kercher, su cui ha indagato lo stesso magistrato che si è occupato del “mostro di Firenze”».