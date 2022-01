“Che Tempo Che Fa”: Fabio Fazio intervista Roberta Metsola

Sarà Roberta Metsola, la nuova presidente del Parlamento europeo, l’ospite d’onore di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa”, in onda domenica 30 gennaio dalle 20 su Rai3. Maltese, avvocatessa specializzata in diritto e politica europea, Roberta Metsola ha assunto l’incarico - succedendo a David Sassoli - è la più giovane Presidente del Parlamento Europeo di sempre, e la più giovane a presiedere un’istituzione UE.

Saranno poi ospiti di Fabio Fazio anche l’Arcivescovo di Milano Monsignor Mario Enrico Delpini; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19; Francesco Paolo Figliuolo, ordinario di Microbiologia all'Università di Tor Vergata a Roma. E ancora Paolo Veronesi, ordinario in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Milano nelle librerie con “La vittoria sul cancro. Dalla parte delle donne: le ricerche e le cure per battere il tumore al seno”; Raffaele Roberto Burioni.

Per la parte dedicato allo spettacolo, invece, ci saranno Amadeus, conduttore e direttore artistico del 72° Festival di Sanremo; Alessandro Gassmann, nelle librerie con “Io e i #GreenHeroes – Perché ho deciso di pensare verde”; Carlo Cottarelli; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; il direttore de La Stampa Massimo Giannini.

A chiudere la serata al tavolo di “Che Tempo Che Fa” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Mago Forest ci saranno, inoltre, Simona Ventura, Cristiano Malgioglio, Fabio Rovazzi, Lello Arena, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini, oltre che Alessandro Gassmann. Mentre Ale e Franz tornano nel cast fisso del programma.