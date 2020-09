“Che tempo che fa”: Fazio trasloca ancora e torna su Raitre

Dopo le vacanze in famiglia nella sua Liguria, è tornato al lavoro con la sua squadra di autori per la nuova stagione del suo talk show, al via domenica 27 settembre

24 Settembre 2020 | 8:48 di Giusy Cascio

Dopo le vacanze in famiglia nella sua Liguria, Fabio Fazio è tornato al lavoro con la sua squadra di autori per la nuova stagione di “Che tempo che fa”, al via domenica 27 settembre su Raitre.

«Per me è un ritorno a casa» spiega il conduttore, che aveva esordito con questo show nel 2003 proprio sul terzo canale della tv pubblica. Adesso, dopo vari spostamenti da Raiuno a Raidue, ritorna alle origini. E lo fa nel segno della continuità, anche se non mancano le novità. La prima riguarda la messa in onda, che sarà dalle 20 alle 24.

Tornano Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Ale e Franz, ed entrano nel cast fisso Enrico Brignano e Roberto Saviano con i suoi approfondimenti di attualità. La vera incognita resta invece quella del pubblico in studio per via delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Ma, ribadisce il conduttore, che con il virologo Roberto Burioni ci ha sempre tenuto informati sulle evoluzioni della pandemia, «le regole vanno rispettate».

E a proposito di ospiti, Fazio spiega: «Come di consueto, inviteremo chi, di volta in volta, saprà darci una visione del tempo che stiamo vivendo. Persone che per mestiere ed esperienza possono aiutarci a capire in che direzione andare. Abbiamo un gran bisogno dei loro insegnamenti». E conclude: «Sono molto contento dell’accoglienza e della cordialità del direttore di Raitre Franco Di Mare. Con lui c’è davvero una bella intesa e lo ringrazio».