Che Vigilia con lo “Zecchino d’Oro”!

Il 24 dicembre su Raiuno Carlo Conti conduce la finale: «Al centro ci sono i bambini» Barbara Mosconi







Torna su Rai1 lo “Zecchino d’Oro”, tradizionale appuntamento con le canzoni dei bambini, stavolta in veste natalizia. Si comincia giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, con Francesca Fialdini e Paolo Conticini a condurre il programma, e si chiude sabato 24 con Carlo Conti, direttore artistico della manifestazione, che presenterà la puntata finale.

Questa 65ª edizione conta 14 canzoni interpretate da 17 bambini, accompagnati dal Piccolo coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. E in edicola con Sorrisi (a 14,90 euro escluso il giornale) trovate già il cd completo di libretto con tutti i testi.

Conti, una Vigilia di Natale canterina.

«La Vigilia è attesa dai bambini che aspettano Babbo Natale e questo appuntamento con lo “Zecchino” ci porterà dritti alla messa del Santo Padre, infatti alle 19 daremo la linea alla celebrazione. Sarà una data importante non solo per i bambini, ma per l’umanità».

Il titolo di questa edizione è “Semplicemente bambino”.

«Perché lo “Zecchino” riguarda i più piccoli nella loro semplicità e nella loro grandezza, e perché qui la canzone è protagonista, anche ¬se i brani sono quelli che ascoltano i bambini».

Canzoni scritte anche da autori che sono famosi per altri generi.

«Da qualche anno c’è questa presenza di autori noti che di solito scrivono brani per se stessi. La scorsa edizione vinse “Superbabbo” firmata da Marco Masini. Questa volta ci sono Enrico Ruggeri, un “pezzo” di Elio e le Storie Tese (il chitarrista Cesareo), un “pezzo” degli Eugenio in via di Gioia (il cantante Eugenio Cesaro), Virginio, Deborah Iurato e pure Checco Zalone! Tutto questo a dimostrazione che una canzone non ha età».

Perché i bambini sognano da sempre di cantare nell’Antoniano?

«Perché lo “Zecchino d’Oro” è rimasto una manifestazione per bambini, al centro ci sono bambini che si comportano come tali e non vogliono fare gli adulti. Sono io che mi abbasso per chiacchierare con loro, come faceva mago Zurlì».

Suo figlio Matteo, che ha 8 anni, la seguirà in quest’avventura?

«Sì, anche perché è un fan di Ninna e Matti, due youtuber amati dai ragazzi ospiti in tutte e tre le date, che alla finale saranno in giuria con Francesca Fialdini, Paolo Conticini e Cristina D’Avena che si esibirà in un medley di canzoni natalizie».