Checco Zalone porta su Canale 5 “Amore + Iva”, lo spettacolo dei record

In prima serata martedì 14 novembre lo spettacolo registrato a maggio all'Arena di Verona Stefania Zizzari







Il dato di fatto è che pochi artisti in Italia riescono a smuovere numeri, risate (e pure riflessioni) come Checco Zalone. E allora è proprio dai numeri, impressionanti, che si deve partire per raccontare il fenomeno Zalone. I suoi film al cinema (“Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle”, “Quo vado?” e “Tolo Tolo”) hanno bruciato tutti i record di incassi, diventando i titoli italiani più visti di sempre.

La sua ultima tournée teatrale, “Amore + Iva”, è stata un trionfo, un tutto esaurito dietro l’altro. Un anno di repliche, 111 date in 17 regioni e 38 città, 370 mila spettatori totali. E che ora approda in televisione: su Canale 5 alle 21.25 di martedì 14 novembre andrà in onda lo spettacolo registrato a maggio all’Arena di Verona. Due ore di divertimento, di battute fulminanti e dissacranti, di irresistibili parodie, di canzoni ormai famosissime, come “Angela” cantata a squarciagola anche dal pubblico. Due ore nelle quali Checco, accompagnato dalla sua band storica e dai due performer, scherza, intrattiene, imita (Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Vladimir Putin, tra gli altri), canta, suona il piano. E, attraverso le sue battute, spinge alla riflessione sui temi dell’amore, della guerra, dell’accoglienza, della solidarietà, dell’equità sociale. Ed è per questo che, durante una delle serate al Teatro degli Arcimboldi di Milano, l’artista ha ricevuto il Telegatto, che gli è stato consegnato sul palco dal direttore di Sorrisi Aldo Vitali: «Checco fa il “solletico al cervello”, è un artista che con la sua ironia fa ridere ma anche pensare e riflettere» ha spiegato il direttore. E Checco ha risposto sorridendo: «Che bello, grazie! Altro che Oscar...».

“Amore + Iva” ha debuttato a novembre dello scorso anno a Firenze. E nelle 111 date ha attraversato tutta l’Italia. Si “è spinto” pure in Svizzera ottenendo un successo clamoroso. «A Lugano e a Zurigo mi sentivo Michael Jackson» ha raccontato Zalone in una sua intervista al “Corriere della Sera”. «A Ginevra li ho fatti morire dal ridere sull’assenza del bidet, ho lanciato un appello al sindaco perché riconverta la grande fontana, il “Jet d’eau”, in bidet per italiani all’estero». Tra le date italiane, ha proseguito Checco, il pubblico più “caldo” è stato quello di Torino e di Milano: «Il pubblico migliore è quello del Nord, perché è un coacervo, c’è di tutto. È pieno di terroni civilizzati. A Bologna ci sono più salentini che a Lecce; e i salentini per noi di Bari sono i veri terroni. Le città più difficili sono quelle che hanno un’identità culturale più forte: Firenze, Roma. La più dura in assoluto è stata Napoli: quella sera giocava il Napoli in Champions, ho dovuto chiedere scusa al pubblico perché lo spettacolo disturbava i telefonini su cui tutti seguivano la partita. E poi hanno avuto Totò e Troisi; mica stanno ad aspettare te». Alla fine della serata nella sua Bari, fuori dallo stadio, Checco ha offerto una grandiosa “panzerottata” a tutto lo staff, con chef che hanno sfornato decine di panzerotti.

Scherza su tutto Checco, tranne che sulla preparazione. Prima quella fisica: alimentazione sana e un’ora di palestra tutte le mattine, perché ci vuole allenamento per tenere il palco per oltre due ore di fila. E poi le prove: prima di ogni replica lo spettacolo veniva messo a punto fin nei minimi particolari. Solo così, una volta in scena, Checco poteva essere libero di improvvisare col pubblico sulla città in cui si trovava e con i personaggi che sono andati a trovarlo. Da Al Bano a Francesco De Gregori, da Michelle Hunziker a Gigi D’Alessio, da Jovanotti a Roberto Bolle, da Virginia Raffaele al maestro Riccardo Muti, di cui Checco fa un’esilarante imitazione. «Ma i grandi non si offendono mai» prosegue. «Riccardo Muti è venuto a trovarmi in camerino, rideva felice».

E così, replica dopo replica, standing ovation dopo standing ovation, Checco è arrivato all’ultima data della tournée, il 9 ottobre al Forum di Assago di Milano. Ha salutato e ringraziato il pubblico in delirio così: «Vi ho dato il 100 percento del mio amore (citando il titolo dello spettacolo, ndr). Se di questo amore che vi ho dato, voi trattenete anche solo il 22%, che come avete imparato stasera è l’Iva, avremo un mondo migliore. So che è retorico, ma non sapevo come finire questa splendida serata!».

E poi ha abbracciato commosso la compagna Mariangela e le figlie Gaia e Greta che lo hanno raggiunto salendo anche loro sul palco.