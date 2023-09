“Check Up” torna su Rai1 con Luana Ravegnini

È un programma storico della Rai, ideato da Biagio Agnes e lanciato nel 1977. Da allora ci dà informazioni su salute, prevenzione, alimentazione ed equilibrio psicofisico. E ora, dal 1° ottobre, "Check Up" torna su Rai1 con una nuova collocazione: la domenica mattina alle 9.40. Al timone, per il terzo anno consecutivo, ritroviamo Luana Ravegnini, che non vede l’ora di cominciare.

«Dopo due anni di messa in onda sulla seconda rete, il programma torna nella casa madre. Continueremo ad affrontare gli argomenti in modo approfondito e puntuale come è nel nostro stile» spiega la conduttrice. Anche nelle nuove puntate esperti e medici risponderanno alle domande del pubblico creando così un dialogo interattivo che faciliterà la comprensione dei temi trattati. E la Ravegnini ci rivela in anteprima una novità: «In ogni puntata ci sarà un filo conduttore. Inizieremo con il respiro e tutto ciò che è legato ai suoi organi, alla loro attività e funzionalità».

Luana ormai è un volto familiare per il pubblico appassionato di programmi di Medicina, così capita che la interpellino in veste di esperta... «Talvolta le persone mi chiedono consigli sulla salute e mi portano le analisi per un parere, ma io dico loro che, anche se sono appassionata della materia, devono rivolgersi ai medici specialisti. Questo è l’unico consiglio che posso dare! Una laurea in Medicina? Chissà, forse tra qualche anno».