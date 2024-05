Chi è Samira Lui, la ragazza de “La ruota della fortuna”?

Da Miss Italia passando per "L'eredità" e il "Grande Fratello", la storia della showgirl di nuova generazione Alessandro Alicandri







Come si fa a non amare Samira Lui? Una delle protagoniste più interessanti dell'ultima edizione del "Grande Fratello", purtroppo uscita troppo presto. Ora è il volto che affianca Gerry Scotti nella nuova edizione de "La ruota della fortuna", il programma celebrativo del centenario di Mike Bongiorno che di certo avrebbe apprezzato la personalità e l'incredibile bellezza di questa giovane promessa televisiva.

Nata il 6 marzo del 1998 da mamma italiana e papà senegalese, vive gran parte della sua vita tra Udine e San Daniele del Friuli, una cittadina di circa 8 mila abitanti in mezzo alle campagne. Sì, proprio dove si fa il meraviglioso prosciutto tanto amato nel mondo. Samira racconta di aver passato la sua infanzia in mezzo ai campi e alla natura, in un'infanzia del tutto felice malgrado l'assenza del padre. Nonostante questa vita semplice nella quale le prospettive non sembrano enormi, nel suo cuore c'è la voglia di ballare.

Non diventa ballerina (o quasi, visto che studia balli caraibici), però sceglie di cavalcare le passerelle lavorando come modella. Nel 2017, a 19 anni e dopo essersi diplomata come perito tecnico nel settore dell'edilizia (è geometra), la sua bellezza e personalità la portano a Miss Italia, nell'edizione condotta da Francesco Facchinetti con Roberta Lanfranchi su La7.

Non passa molto tempo quando, nel 2019, entra nelle case di milioni di italiani a "L'eredità" condotta da Flavio Insinna, prima sostituendo Sara Arfaoui al fianco di Ginevra Francesca Pisani e poi affiancandosi al primo professore, l'affascinante Andrea Cerelli. La loro coppia è davvero esplosiva, affermandosi nel periodo del Covid con la loro solarità.

Nel 2022 Samira cerca di fare uno step in avanti nel suo sogno di bambina, quello di diventare una showgirl a tutto tondo. Partecipa a "Tale e quale show" nell'edizione vinta poi da Antonino Spadaccino, imitando tantissimi personaggi: da Donna Summer a Rihanna, passando per la nostra Gaia. Con la sua attitudine spiccata al ballo e crescendo molto di puntata in puntata sul suo talento vocale, ha fatto bella figura anche senza trionfare.

Dopo l'esperienza al "Grande Fratello" durata poco di un mese (in una nomination complicatissima tra le amatissime Grecia, Rosy e la non vip Valentina) ha però avuto il tempo di farsi conoscere, anche nelle sue fragilità: la mamma, volontaria nel Sud del Mondo ha avuto il cosiddetto "mal d'Africa", quindi una forma di nostalgia per quelle terre tale da, secondo i racconti, innamorarsi di un uomo senegalese in Italia, il quale però non si è poi occupato della figlia.

La storia, che letta così appare piuttosto tragica, non ha scosso particolarmente Samira, la quale è cresciuta fortissima e molto serena (anche molto equilibrata caratterialmente) grazie alle cure amorevoli di mamma Doretta, che non le ha fatto mancare nulla, sopperendo a quell'assenza e crescendo una ragazza incredibilmente intraprendente e autonoma. Questa sua personalità la vedremo chiaramente anche nel famoso quiz di Canale 5 che torna con i meccanismi di sempre, ma con uno stile nuovo e moderno, molto in linea con lo spirito di Samira.