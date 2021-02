Chi è Vincenzo De Lucia, l’imitatore del momento

16 Febbraio 2021 | 10:29 di Giulio Pasqui

Segnatevi questo nome: Vincenzo De Lucia. No, non il presidente della Regione Campania (che ha una vocale in meno nel cognome). Stiamo parlando dell'imitatore più chiacchierato del momento. Classe 1987, è nato a Napoli ed è cresciuto nel mondo del teatro. A farla da padrone, nel corso della sua carriera, è stata la sua capacità di indossare i panni di qualcun altro: era il 2009 quando ha vinto il "Premio Alighiero Noschese", in onore del re degli imitatori, come miglior trasformista campano.

Da lì, è seguito un percorso in costante crescita che ora l'ha portato alla ribalta a livello nazionale. La prima a credere in lui è stata Vladimir Luxuria, che tra il 2015 e il 2018 l'ha portato sul palco del Gay Village. Dopodiché, sono arrivati Mara Venier e Stefano De Martino. La prima l'ha assoldato come volto (semi) fisso all'interno di "Domenica In": il 31 gennaio ha "vestito" i panni di Ornella Vanoni, e ha duettato con l'originale; il 14 febbraio ha imitato Barbara d'Urso, e il filmato è stato trasmesso a "Live - Non è la d'Urso". «L'ho trovato meraviglioso e poi l’importante è saper ridere di se stessi», ha commentato Carmelita. Il secondo, De Martino, l'ha fortemente voluto prima nel cast di "Made in Sud" e poi in quello di "Stasera tutto è possibile", tutt'ora in onda su Rai2.

La peculiarità di Vincenzo De Lucia è quella di interpretare solo ed esclusivamente dei volti femminili. Non solo Ornella Vanoni e Barbara d'Urso, ma anche la stessa Mara Venier (un suo cavallo di battaglia), Maria De Filippi, Mara Maionchi, Sandra Milo, Gina Lollobrigida, Franca Leosini, Milena Gabanelli. Un talento straordinario, di cui si sentirà parlare parecchio.