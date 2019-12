Chiara Maci parla del programma “L’Italia a morsi”

18 Dicembre 2019 | 17:36 di Simona De Gregorio

Custodi delle tradizioni gastronomiche regionali, le cosiddette Cesarine sono la più antica rete di cuoche casalinghe, amanti delle specialità locali che propongono agli ospiti nelle loro case. A farcele conoscere e a scoprirne i segreti che si tramandano da generazioni è Chiara Maci nel programma di Food Network "L’Italia a morsi", giunto alla seconda edizione.

Chiara, si avvicina Natale. Quale piatto delle Cesarine porterebbe sulla tavola delle Feste?

«In Romagna ho assaggiato i garganelli fatti secondo la ricetta tradizionale, con un uovo ogni etto di farina, e cotti nel brodo di manzo e cappone. Una delizia».

Il suo menu di Natale come sarà?

«Sono una tradizionalista. Festeggio sempre a Bologna, da mia mamma, con tutta la famiglia. La sera della Vigilia cuciniamo io e mia sorella e prepariamo un menu a base di pesce, per esempio spaghetti alle vongole, risotto alla pescatora e baccalà fritto».

E il pranzo del 25?

«Lascio la cucina a mia mamma e mia nonna, che sono già alle prese con la preparazione dei tortellini. E poi cucinano il bollito misto servito con il purè di patate».

Suo marito (lo chef Filippo La Mantia, ndr) non si mette ai fornelli?

«Lui lavora e ci raggiunge solo la sera di Natale. Ma ci porta sempre qualcosa dal ristorante. Soprattutto la caponata... ne andiamo tutti matti!».

Oggi sono sempre più in auge i regali gastronomici. Li fa anche lei?

«Mi piace donare cesti con prodotti o un corso di cucina o un buono per una cena al ristorante. E se ho tempo, preparo io biscotti, trecce (sotto trovate la ricetta), ciambelle o cioccolatini da regalare».

Ricetta: la treccia natalizia

In una ciotola fate sciogliere un cubetto di lievito di birra in 175 ml di latte tiepido e un cucchiaio di farina. In un’altra ciotola mettete 350 g di farina manitoba, 200 g di farina 00 e un pizzico di sale. Aggiungete 100 g di zucchero, 100 g di burro e 2 uova. Unite il latte col lievito e formate l’impasto. Lasciatelo lievitare finché non raddoppia. Tagliatelo in tre parti e stendete ognuna con il mattarello. Inserite nelle strisce ottenute uvetta ammollata a piacere, sigillate i bordi e arrotolate gli impasti formando una treccia. Ponetela su una teglia coperta di carta da forno e fate piccoli tagli in superficie. Spennellate con latte e fate lievitare per un’ora nel forno spento. Sbattete un tuorlo d’uovo con latte e spennellate. Coprite con zucchero a granella e infornate a 200 gradi per 30 minuti circa.