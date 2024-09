“Ci vediamo al bar”, la nuova stagione con Giusina Battaglia e Paolo Briguglia

Dal 5 settembre in seconda serata su Food Network e in streaming su Discovery+ Redazione Sorrisi







Su Food Network (canale 33 del DTT) arrivano i nuovi episodi di "Ci vediamo al bar" con Giusina Battaglia e Paolo Briguglia, in prima tv dal 5 settembre, ogni giovedì alle 22 e on demand su Discovery+.

In questa nuova stagione, Giusina e Paolo riprendono il loro viaggio alla scoperta della Sicilia per scoprire e giudicare le specialità di due bar. In ogni puntata, a suggerire i bar sono due clienti speciali, due persone che conoscono il proprio locale di fiducia come le loro tasche, due buongustai pronti a difendere le sorti del bar come i cavalieri dell’opera dei pupi. Sono I Paladini!

Fondamentale per questa sfida sarà il giudizio della piazza, che assegnerà dei punti bonus alle specialità di uno dei due bar. I voti dei passanti si uniranno a quelli di Giusina e Paolo per decretare il vincitore finale.

Teatro di queste sfide saranno alcune località della Sicilia orientale: il comune alle pendici dell’Etna Zafferana Etnea, la barocca Palazzolo Acreide, la scogliera sulla costa catanese, Ortigia nel cuore di Siracusa e il centro storico di Catania.